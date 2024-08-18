Зеленский призвал партнеров ускорить поставки оружия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал президенту как по ситуации на востоке Украины, так и по операции в Курской области, по "обменному фонду" и комплектации бригад ВСУ.

Президент Владимир Зеленский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области РФ и призвал международных партнеров ускорить поставки вооружения. Об этом он заявил в вечернем видеообращении в воскресенье, 18 августа.

Так, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал как о ситуации на востоке Украины, так и операции в Курской области, относительно "обменного фонда" и комплектации бригад ВСУ.

"По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции", - отметил президент.

Отдельно глава государства отметил, что в течение всего времени этой войны Великобритания демонстрирует подлинное лидерство: и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Объяснив, что это действительно соответствует "силе Британии".

"Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась. Мы будем говорить, как это исправить. Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь", – добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали , что украинские войска, вероятно, использовали британские танки Challenger 2 при наступлении на территории Курской области.

Также стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил Совету национальной безопасности страны разработать план расширенной поддержки Украины.

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