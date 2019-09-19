"Подрывнику" киевского моста не предъявят обвинения в подготовке теракта - Крищенко
Бывшего военнослужащего Алексея Белько, который 18 сентября угрожал подорвать мост Метро в Киеве, не будут обвинять в подготовке теракта.
Об этом заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга.
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“В прокуратуре уже согласовано подозрение по ч. 4 ст. 296 (“Хулиганство“) и ст. 259 (“Неправдивое сообщение о минировании“). Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой“, - сказал Крищенко.
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Как сообщалось, 18 сентября в Киеве военнослужащий Алексей Белько захватил мост Метро и угрожал его взорвать. Были названы требования захватчика моста.
Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон.
В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан. Открыто криминальное производство по статье Подготовка к совершению теракта. Позже Появилось видео задержания “минера“ моста в Киеве.
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