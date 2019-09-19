Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Подрывнику" киевского моста не предъявят обвинения в подготовке теракта - Крищенко

Комментариев: 5
Полиция опровергает слухи про политические требования "минера" ​​моста.
Замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга рассказал о деле Белько
Замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга рассказал о деле Белько
mvs.gov.ua

Бывшего военнослужащего Алексея Белько, который 18 сентября угрожал подорвать мост Метро в Киеве, не будут обвинять в подготовке теракта. 

Об этом заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга.

Читай также: “Он не заслужил пожизненное”: новые детали о киевском минере

“В прокуратуре уже согласовано подозрение по ч. 4 ст. 296 (“Хулиганство“) и ст. 259 (“Неправдивое сообщение о минировании“). Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой“, - сказал Крищенко.

 

Читай также: Минветеранов будет защищать интересы киевского минера

Как сообщалось, 18 сентября в Киеве военнослужащий Алексей Белько захватил мост Метро и угрожал его взорвать. Были названы требования захватчика моста.

Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон.

В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан. Открыто криминальное производство по статье Подготовка к совершению теракта. Позже Появилось видео задержания “минера“ моста в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: минер, захват моста, Киев, теракт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2сосет_у_всех    19.09.2019, 16:11
Оценка:  -1
WTF2сосет_у_всех
побольше дебилов ато, много и разных! на своей шкуре почувствуете, что они такое
Адекваты    19.09.2019, 16:02
Оценка:  +2
Адекваты
Он же ещё в самоволку ушёл.Это строго наказывается.И где?
Хулиганка*    19.09.2019, 15:42
Оценка:  +3
Хулиганка*
То есть, любой, у кого не получится совершить террористический акт, может смело заявить, что он и не собирался никого взрывать, (хотя при этом сбил полицейский дрон и стрелял в полицию) а он просто старый, больной и его девушки не любят...? Ответить
ВыВсеВрети    19.09.2019, 16:00
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
пупсик, о тебя мальчики любят?...)))))))))
WTF2сосет_у_всех    19.09.2019, 16:21
Оценка:  -1
WTF2сосет_у_всех
тебя зато любят!))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь