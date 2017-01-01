Ватный мэр: в соцсети возмущены постом главы Лисичанска к 9 мая

Мэр Лисичанска Сергей Шилин на своей странице в Facebook опубликовал фото с детьми в советской солдатской форме с георгиевскими ленточками.

Мэр Лисичанска Сергей Шилин вызвал возмущение в соцсети после публикации фото детей в советской военной форме, украшенной георгиевскими лентами, с подписью: “Вот поэтому нас не победить!“.

Городского главу после публикации в комментариях обвинили в идеологических манипуляциях.

Фото вызвавшее гнев в комментариях facebook.com/Сергей Шилин

“Вам не стыдно, как городскому голове, ставить эти фото? Манипуляция детьми - это вообще запрещенный прием! Да, Вас не победить, так же, как не преодолеть ваше безделье и сепаратизм в Лисичанске! Город вымирает, грязь везде, дома разваливаются, куча бомжей на помойках, дороги просто мрак! Зато вас не победить! Ужас! Позор вам!“, - написал председатель благотворительного фонда Ирина Келлер.

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В то же время, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука также выразил возмущение в связи с постом Шилина.

“Поздравляю жителей Лисичанска с замечательным ватным мэром! Самые высокие тарифы в Украине - фигня. Повальная безработица - фигня. Разрушенные дороги - фигня. Зато - нас не победить!.. Долбаный совок“, - написал он в Facebook.

Стоит отметить, что мэр Шилин удалил провокационное фото через 3 часа после публикации.

Напомним, 8 мая в Сети появился отрывок из концерта Победа. Одна на всех, снятый телеканалом Интер для показа на 9 мая, на котором ведущие делают ряд резонансных заявлений относительно украинских националистов, Дня Победы, декоммунизации в стране и национальных Героев Украины. После, Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с акцией.

Позднее, 9 мая в здание Интера бросили “коктейль Молотова“. 10 мая спикер Национального корпуса Александр Алферов заявил, что Интер не удалил с вечернего эфира “антиукраинский контент“, поэтому у дома владельца телеканала Сергея Левочкина будут организованы протесты.