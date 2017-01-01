Итоги 11 ноября: "Выборы" в "ЛДНР", торжества в Париже

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В "ЛДНР" голосовали на "выборах" EPA/UPG

На Донбассе организовали проведение так сказать “народного волеизъявления“ - “выборов“; мировые лидеры собрались во Франции к 100-летию окончания Первой мировой войны: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В “ДНР“ и “ЛНР“ проходили “выборы“

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей завершились так называемые “выборы“ глав и “депутатов парламентов“ самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест России.

Во Франции и Германии “выборы“ на Донбассе назвали противозаконными. Также их осудили в НАТО.

В Париже к 100-летию окончания Первой мировой войны собрались мировые лидеры

В столице Франции проходили торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. В Париж прибыли около 70 делегаций и лидеров государств.

В ходе визита во Францию президент Петр Порошенко провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также состоялась короткая встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Во французской столице прошла массовая акция протеста, участники которой выступают против политики президента США Дональда Трампа. В Париже Femen прорвались к кортежу американского президента.

В Варшаве состоялся многотысячный марш

В столице Польши прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости страны. В центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.

Израиль провел военную операцию в секторе Газа

Израильские военные провели операцию в секторе Газа, во время которой ликвидировали полевого командира ХАМАС и еще пять палестинцев.

В ответ на действия Израиля с территории анклава начались обстрелы. Израильская армия зафиксировала пуски по меньшей мере 17 ракет.

Северная и Южная Корея начали сносить пограничные посты

Сеул и Пхеньян приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. В демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по десять погранпостов, еще по одному посту там останется.

В Германии раскрыли заговор среди военных с целью убийства политиков - СМИ

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии раскрыли группировку заговорщиков среди военнослужащих бундесвера и бойцов спецназа. Как сообщает Focus со ссылкой на представителей полиции, заговорщики планировали убить нескольких политиков.