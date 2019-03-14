Аваков vs Порошенко: как украинские силовики воюют за выборы и к чему это приведет

С приближением выборов в Украине обостряется противостояние между силовыми структурами. Почему так произошло и какие это несет угрозы для страны - исследовала BBC News Украина.

С приближением выборов в Украине обостряется противостояние между силовыми структурами. Наряду с официальными заявлениями Генпрокуратуры, СБУ и МВД о слаженной работе, появляются эмоциональные обвинения в препятствовании деятельности, срыве спецопераций и работе на отдельных кандидатов в президенты.

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В команде Петра Порошенко и его партии апеллируют к тайным договоренностям Арсена Авакова с олигархом, сам глава МВД это отрицает и уверяет в благих намерениях, а “Батькивщина“ обвиняет СБУ и Генпрокуратуру в подыгрыше президенту.

Почему так произошло и какие это несет угрозы для страны - исследовала BBC News Украина.

В последние месяцы СБУ, Генпрокуратура и МВД наперегонки начали активно отчитываться о делах подкупа голосов избирателей, организации так называемых “пирамид“ и “сеток“ штабами кандидатов. При этом сложно не заметить определенное разделение.

СБУ и Генпрокуратура заявили о незаконных действиях штаба кандидата Юлии Тимошенко, тогда как МВД по большей части вспоминает о нарушениях штаба Петра Порошенко. При этом в регионах дошло даже до открытого противостояния.

По информации депутата и соратника министра внутренних дел Антона Геращенко, в Сумах полиция задержала двух мужчин, которые якобы занимались подкупом избирателей. Сразу после их задержания “на спасение по указанию Киева бросились местные прокуроры и работники СБУ“.

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А дальше все идет по нарастающей. СБУ выходит на брифинг и заявляет о “пирамиде“ Тимошенко стоимостью в 82 млн долларов, Генпрокуратура информирует о попытке представителей “Батькивщины“ за 5 млн гривен заставить кандидата-однофамильца Юрия Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов.

Между тем МВД заявляет о найденной “прослушке“ возле офиса Владимира Зеленского, намекая на спецслужбу. СБУ в ответ обвинила министерство в срыве спецоперации, никак не связанной с кандидатом в президенты Зеленским.

Все эти структуры официально говорят о том, что работают скоординировано и эффективно, чтобы обеспечить честный и прозрачный избирательный процесс. Неофициально - обвиняют друг друга в работе на того или иного кандидата.

“МВД Украины, Нацполиция сейчас оказались под давлением. Наша жесткая позиция по предотвращению нарушений кому-то не нравится. Звучат обвинения в подыгрывании кому-то из кандидатов. Это - неправда“, - написал министр в своем Facebook. А 11 марта он вышел в прямой эфир “Свободы слова“ на ICTV и заявил о фактах подкупа голосов представителями штаба провластного кандидата с использованием админресурса и бюджетных средств.

При этом обращает внимание на тот факт, что едва ли не впервые в истории независимой Украины МВД, в отличие от других силовых структур, не поддерживает провластного кандидата в президенты.

СБУ и Генпрокуратура на эти упреки реагируют дипломатично. “У правоохранительной системы Украины есть общая позиция по обеспечению честных конкурентных выборов. Это общая позиция всех правоохранительных структур“, - сказал генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 12 марта.

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Неофициально в Генпрокуратуре утверждают, что министр внутренних дел “играет на стороне кандидатов, которых поддерживает Игорь Коломойский“.

“Аваков ведет войну, и это прекрасно все понимают“, - сказал BBC News Украина источник в ГПУ.

Глава МВД реагирует на такие упреки: “Полный бред!“. В комментарии BBC News Украина он утверждает, что равноудален от любого кандидата в президенты и никому не оказывает преференций.

“Как политик я свою позицию объявил на съезде “Народного фронта“: на этих выборах я не поддерживаю ни одного кандидата“, - заверил Аваков. Также он отвергает версии о якобы переговорах с кандидатами Тимошенко и Зеленским относительно будущего членства в правительстве.

С президентом у него “рабочие отношения“, они нормально решают все служебные вопросы.

В штабах кандидатов в президенты эмоций не скрывают.

“Поведение Авакова - это его личная позиция. Очевидно, у него есть политическая симпатия“, - говорит в беседе с BBC News Украина один из руководителей фракции БПП Сергей Березенко, которого глава МВД назвал “фигурантом“ производства о подкупе избирателей. Он намекает на то, что министр внутренних дел поддерживает Юлию Тимошенко.

Политик возмущается, что Арсен Аваков не комментирует нарушения, которые совершает штаб Юлии Тимошенко, а вспоминает только о БПП. “Министр внутренних дел не упоминает тот факт, что сегодня весь интернет заполонили призывы структуры, очень похожей на “Национальный корпус“, к применению силы 31 марта“, - говорит депутат и критикует действия МВД во время событий в Черкассах.

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Неофициально в штабе президента говорят о якобы “договоренности главы МВД сохранить свой пост в случае выигрыша Юлии Тимошенко или Владимира Зеленского“. А также о том, что готовятся к провокациям со стороны отдельных организаций в последующие несколько недель, а особенно - в день выборов.

“Давление со стороны полиции на местные ячейки БПП усилилось“, - говорит источник в БПП. Дошло до того, что партия решила собрать все факты вмешательства представителей МВД в деятельность БПП в регионах и передать эту информацию международным наблюдательным миссиям.

У “Батькивщины“ ожидаемо противоположная позиция - там хвалят главу МВД и критикуют действия СБУ и Генпрокуратуры.

“Мы передавали все материалы (о нарушениях со стороны штаба Порошенко - .) и Генпрокуратуре, и полиции. К сожалению, Генпрокуратура ни разу не отреагировала на такие факты. А вот полиция открыла уголовное производство, внесла в единый реестр и начала расследовать“, - говорит BBC News Украина один из руководителей фракции Сергей Соболев.

По его словам, никаких договоренностей у “Батькивщины“ с Арсеном Аваковым нет. “Без сомнения я и, думаю, я смогу убедить фракцию, не буду голосовать за отставку Авакова. Потому что не могут все силовые органы быть сконцентрированы в руках одного человека, даже если это президент Украины“, - говорит Соболев.

Отвергают такие договоренности и соратники главы МВД в “Народном фронте“.

“Я о таких договоренностях не знаю“, - говорит BBC News Украина представитель “Народного фронта“ Николай Княжицкий.

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Он признает, что действительно определенная конкуренция между правоохранительными органами есть. “МВД действует необычно в этом году. Мы знаем, что всегда милиция использовалась провластными силами для контроля за вбросом голосов. Сейчас такого нет. Потому что действительно позиция министра Авакова очень часто была критической в отношении позиции президента Порошенко“, - объясняет депутат.

В команде президента утверждают, что сегодня возникла ситуация, когда “силовой монстр“, а именно Министерство внутренних дел, работает против президента. При этом признают, что отправить Арсена Авакова в отставку до выборов - невозможно.

Наряду с баталиями вокруг МВД, в Генпрокуратуре ищут того, кто в прокуратуре “слил“ журналистам Bihus.Info материалы уголовного дела о хищениях в оборонном секторе. По неофициальным данным, тень легла на главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

“Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного “слива“ материалов производства“, - сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Сразу несколько источников из команды президента выразили BBC News Украина свою уверенность в причастности Матиоса к утечке данных. “Ему пообещали должность генпрокурора при новом президенте“, - говорит один из источников.

В окружении Петра Порошенко признают, что информация о коррупции в оборонном комплексе ударила по рейтингу их кандидата - именно это, по мнению команды президента, и было основной целью “слива“ информации именно сейчас.

BBC News Украина обратилась за комментарием к Анатолию Матиосу, однако говорить на эту тему он не захотел. А чуть позже в соцсети опубликовал шуточную картинку:

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В одном из недавних интервью Юрий Луценко в ответ на вопрос о предполагаемой причастности главного военного прокурора к “сливу“ информации и прохождении им полиграфа сказал: “Служебную проверку проводит Генинспекция. Проходят полиграф все, кого они считают нужным проверить“.

Поэтому генпрокурор прямо не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что Матиоса заставили пройти полиграф.

Эксперты опасаются, что такое противостояние силовиков значительно ослабит государство изнутри. “Вместо того, чтобы обеспечивать правопорядок внутри страны и совместно противостоять российским спецслужбам и российскому влиянию, ведется внутренняя борьба, которая ослабляет государство“, - говорит политолог Владимир Фесенко.

По его словам, если это противостояние продолжится, то может возникнуть проблема, связанная с легитимацией результатов выборов. “Хотя, на мой взгляд, этот риск на 90% связан с “фактором Порошенко“. Ведь большая часть общества не доверяет действующему президенту“, - добавляет эксперт.

К тому же, возрастают риски силового противостояния, как это уже произошло в Черкассах 9 марта. Тогда несколько сотен националистов пытались прорваться к президенту.

Арсен Аваков публично осудил такие действия и назвал это недопустимым. Однако в команде Порошенко министру не верят и говорят, что готовятся к подобным силовым акциям “Национального корпуса“ на участках непосредственно в день выборов, 31 марта.

Со своей стороны представители этой организации уже заявили, что их протесты будут продолжаться, пока не будут привлечены к ответственности фигуранты хищений в оборонке.

Ранее сообщалось о том, что Саакашвили планирует приземлиться в Борисполе 1 апреля.