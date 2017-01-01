Итоги 11 июня: КС и роспуск Рады, новые увольнения

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Конституционный суд провел слушания по делу о законности роспуска парламента; президент провел ряд увольнений и назначений чиновников: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президент назначил временных губернаторов в 12 областях

Президент Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов в Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

При этом в 12 областных государственных администрациях были назначены исполняющие обязанности глав. Без губернаторов пока остались Одесская, Херсонская и Полтавская области.

Зеленский уволил глав пяти областных управлений СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Кроме того, он уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

Президент назначил главу внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим нардепом от фракции ВО Батькивщина.

Зеленский отменил назначения членов ВСП и уволил руководство Госуправделами

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

Также глава государства уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять обязанности.

Кроме того, президент Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях из-за причастности к контрабанде.

В КСУ рассмотрели законность решения президента о роспуске Рады

Конституционный суд Украины провел слушания дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о законности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

На публичной части заседания присутствовали депутаты из числа подписавших представление, представитель Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский появился в зале в начале процесса, выступил с небольшой речью и удалился, “чтобы никто не смел сказать, что решение было принято под давлением“.

Через восемь часов открытых слушаний началась закрытая часть рассмотрения дела. У КСУ есть месяц, чтобы предоставить свое решение.

Армия осталась без новых танков из-за деталей из России

В текущем году Минобороны не заключало контракты на изготовление танков Оплот.

Как уточнили в министерстве, в структуре боевой машины есть российские детали, которым Украина еще не нашла аналоги.

Филарет решил созвать собор для восстановления УПЦ КП

Патриарх Филарет решил созвать “поместный собор“, на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Он подчеркнул, что КП не принимает томос об автокефалии.

США усилили меры против Сирии

Вашингтон ужесточил санкционный режим в отношении Сирии, включив в “черный список“ три физических и 13 юридических лиц.

Президент Молдовы отменил роспуск парламента

Президент Молдовы Игорь Додон отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан премьер-министра Павлом Филипом, утвержденным Конституционным судом страны и. о. главы государства.