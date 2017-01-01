Итоги 23 июня: Марш равенства и отказы ЦИК

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве состоялся марш в поддержку ЛГБТ-сообщества; ЦИК отказала в регистрации партии Михаила Саакашвили: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Тбилиси продолжились акции протеста

В Тбилиси четвертый день подряд проходила акция протеста перед зданием парламента. На митинг с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы вышли несколько тысяч человек.

Очередная масштабная акция в столице Грузии запланирована на понедельник, 24 июня.

ПЦУ запретила служить двум священникам

Православная церковь Украины временно запретила служение архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому) за "действия, направленные на разделение церкви".

ЦИК отказала в регистрации партии Саакашвили и Клюеву

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили Рух новых сил.

ЦИК полагает, что внеочередной съезд политсилы, на котором был утвержден избирательный список кандидатов, состоялся в нарушение требований устава самой партии.

Также комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева и еще 17 кандидатов в нардепы.

В Чехии состоялся масштабный митинг против власти

В Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста. Больше 250 тысяч протестующих требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

ЦИК обжаловала решение суда по Онищенко

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение суда, которым ее обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93.

В Донецкой области объявили забастовку шахтеры

В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая шахтеры объявили забастовку из-за задолженности по зарплате.

По словам председателя независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, задолженность по зарплате составила 35 миллионов гривен.

В Киеве прошел Марш равенства

В столице состоялся ежегодный Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Впервые в истории проведения марша в нем приняла участие колонна военнослужащих. Организаторы мероприятия сообщили, что в шествии участвовали более восьми тысяч человек и оно завершилось без каких-либо эксцессов.

Составлен ТОП самых странных и необычных костюмов на ЛГБТ-параде.

На заммэра Сум завели дело из-за высказывания об ЛГБТ.