Итоги 30 августа: Новшества президента, фейк с пленными

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент важные законопроекты president.gov.ua

Владимир Зеленский внес в Раду ряд законопроектов; в Киеве ждали возвращения пленных украинцев: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Появилась фейковая информациz о возвращении пленных украинцев из РФ

Ночью 30 августа появилась информация, что Москва и Киев провели обмен заключенными.

С утра пятницы в киевском аэропорту Жуляны дежурили журналисты и родственники пленных, ожидающие встречи, однако в Офисе президента опровергли информацию о проведении обмена.

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович посетили украинских политзаключенных в следственном изоляторе “Лефортово“.

Позже в СБУ заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 30 августа не состоится.

Зеленский назначил главу Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна Укроборонпром.

Президент заявил о намерении вывести Нацгвардию из подчинения МВД

Президент Владимир Зеленский предложил передать главе государства назначение и увольнение командующего Нацгвардией и вывести ее из подчинения МВД.

Соответствующий законопроект № 1007 внесен в Верховную Раду и определен президентом как неотложный.

Появился текст законопроекта об импичменте

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об импичменте президенту. Инициатором документа является глава государства Владимир Зеленский.

Президент предложил наказывать нардепов за прогулы и кнопкодавство

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

В частности, глава государства предложил забирать мандаты у нардепов за неличное голосование и отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний.

Президент представил нового главу Минобороны

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Загороднюка коллективу военного ведомства.

Новый премьер анонсировал налоговую реформу

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал “глубокую“ реформу налоговой системы, которую планируют ввести в действие с 1 января 2021 года.

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