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Сало Медведчука и обмен фейками. Почему пленных не вернули в Киев

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Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу, 30 августа, не состоится, пока называют дату 3 сентября.
Медведчук слетал в гости к политзаключенным
Медведчук слетал в гости к политзаключенным
УНИАН

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С ночи в украинских и российских СМИ начала появляться информация об обмене пленными между Украиной и Россией. Но он пока так и не состоялся и точно не состоится сегодня, пишет Корреспондент.

Журналисты и родственники пленных успели подежурить в киевском аэропорту Жуляны. А к украинским пленным, которых удерживают в России, успели съездить отдельные украинские политики. Ниже собрано все, что известно о ситуации с пленными.

Фейк пришел якобы из Рады

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Ночью 30 августа появилась информация, что Москва и Киев провели обмен заключенными. Об этом в Facebook написала якобы сотрудница Верховной Рады Анна Исламова. "Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", — говорилось в ее сообщении.

Запись Исламовой репостнул новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Также о том, что обмен заключенными начался, изданию Крым.Реалии позднее сообщили родственники одного из украинских моряков. Позже выяснилось, что фейк пришел с территории РФ от сомнительного источника.

Дежурили с самого утра

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С утра 30 августа в киевском аэропорту Жуляны дежурили журналисты и родственники пленных, ожидающие встречи пленников.

29 августа удерживаемых в РФ украинских моряков вывезли из СИЗО Москвы, чтобы отправить на Киев, заявил и адвокат Айдер Азаматов.

Виктор Сорока, отец моряка Василия Сороки, в аэропорту Жуляны рассказал, что он, как и другие родственники моряков, приехал сюда "по зову родительского чувства". Официально родственников не приглашали, информацию об освобождении пленных им не подтвердили.

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Банковая опровергла фейк

Офис президента опроверг информацию о проведении обмена. “Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сообщили в ОП.

"Мы уже не первый раз видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники“. Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - призвали у президента.

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"Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах”, - говорится в заявлении.

Адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО. По его словам, обмен пройдет 3 сентября.

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Позже спикер СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что обмен удерживаемыми лицами по состоянию на полдень 30 августа не проведен, а его дата не установлена."Когда будет определенное время — обязательно сообщим обществу", — заявила она.

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится", — аналогично прокомментировали в СБУ тему обмена пленными.

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Привезли полтавское сало

В московский следственный изолятор "Лефортово" 30 августа не допустили адвокатов осужденных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко.

При этом СИЗО кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук с коллегой по ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем. Они рассказали журналистам, что посетили заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. Депутаты Рады передали им хлеб и сало и осмотрели условия, в которых те находятся. Рабинович заверил, что визит состоялся "не ради медалей".

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Хотят получить свидетеля МН17

Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что причиной, по которой затянулся обмен заключенными между Россией и Украиной, стало требование Москвы выдать Владимира Цемаха — одного из ключевых свидетелей по делу о сбитом малайзийском Боинге.

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"Цемах — бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады т.н. самопровозглашенной Донецкой народной республики. Боевика вывезли с оккупированной территории украинские спецслужбы", — написал Найем.

По информации Найема, Цемах и бывший начальник службы тыла армии ДНР Дмитрий Куприян (позывной "Батя") готовы по видеосвязи дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу о сбитом Боинге.

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Кроме того, политик добавил: "Сам Цемах утверждает, что не видел российских военнослужащих в Донбассе. Хотя в 2014 году рассказывал в интервью, как прятал российский зенитно-ракетный комплекс Бук".

Ту же информацию о причинах торможения обмена сообщил и главред издания "Цензор.нет". Юрий Бутусов.

 

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Теги: Украина-Россия, Медведчук, СИЗО, Мустафа Найем, ситуация на востоке Украины, обмен пленными, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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SergioS    30.08.2019, 19:36
Оценка:  0
SergioS
А что там Вадик делает? Наверное обсуждает гонорар за посредничество...
    30.08.2019, 19:26
Оценка:  +1
Посмотрите на морду Мертветчука! Вылитый чёрт!. С такой мордо-лицом Фрэдди Крюгера играть без грима надо!..
    30.08.2019, 19:25
Оценка:  0
И харьковский мошенник Рабэ тут как тут!.. Ой, какие "миротворцы" с Рабэ и Мертветчука!.. Зажоппы зашевелились, пиар такой провести!..
    30.08.2019, 19:22
Оценка:  +1
Пока Кремль (а именно вражеская "фсбЭ" не даст своему агенту-сексоту Вихтару Мертветчуку тайные указания, как надо обставить это дело с "обменом", никакого обмена не будет. Тут идёт игра кремлядей и Мертветчука против Украины!
Ira0955    30.08.2019, 19:19
Оценка:  +2
Ira0955
Мразота пукинская!!
haarp    30.08.2019, 18:57
Оценка:  -3
haarp
Медведчук же ясно сказал никакого обмена нет , есть просьба об освобождении , он дважды повторил не обмена а просьба об освобождении .
ВосставшийИзБана    30.08.2019, 18:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не то сало привезли.
haarp    30.08.2019, 18:58
Оценка:  +3
haarp
ни тем и не то привезли
Брюква_и_Клюква    30.08.2019, 19:03
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Да, товарищ. хаарп, Вам, иудею, сало употреблять нельзя. Попросите Мервечука в следующий раз привезти кошерную мацу
haarp    30.08.2019, 19:22
Оценка:  -1
haarp
Брюква_и_Клюква , хоть я и не иудей , но я думаю иудеем быть все же лучше чем тупым и нищим шумером , ибо близкие соседи вас за людей не считают , вы у них на заработках , а дальние страны за русских принимают . не то не се вообщем
Брюква_и_Клюква    30.08.2019, 19:33
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Меня никогда за русского не принимали, даже в Парагвае. Нет у меня сизого носа и склонности к готельному воровству. А про соседей лучше промолчи - нaxyй мне такие соседи, как ты.
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