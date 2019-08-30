Сало Медведчука и обмен фейками. Почему пленных не вернули в Киев

Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу, 30 августа, не состоится, пока называют дату 3 сентября.

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С ночи в украинских и российских СМИ начала появляться информация об обмене пленными между Украиной и Россией. Но он пока так и не состоялся и точно не состоится сегодня, пишет Корреспондент.

Журналисты и родственники пленных успели подежурить в киевском аэропорту Жуляны. А к украинским пленным, которых удерживают в России, успели съездить отдельные украинские политики. Ниже собрано все, что известно о ситуации с пленными.

Фейк пришел якобы из Рады

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Ночью 30 августа появилась информация, что Москва и Киев провели обмен заключенными. Об этом в Facebook написала якобы сотрудница Верховной Рады Анна Исламова. "Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", — говорилось в ее сообщении.

Запись Исламовой репостнул новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Также о том, что обмен заключенными начался, изданию Крым.Реалии позднее сообщили родственники одного из украинских моряков. Позже выяснилось, что фейк пришел с территории РФ от сомнительного источника.

Дежурили с самого утра

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С утра 30 августа в киевском аэропорту Жуляны дежурили журналисты и родственники пленных, ожидающие встречи пленников.

29 августа удерживаемых в РФ украинских моряков вывезли из СИЗО Москвы, чтобы отправить на Киев, заявил и адвокат Айдер Азаматов.

Виктор Сорока, отец моряка Василия Сороки, в аэропорту Жуляны рассказал, что он, как и другие родственники моряков, приехал сюда "по зову родительского чувства". Официально родственников не приглашали, информацию об освобождении пленных им не подтвердили.

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Банковая опровергла фейк

Офис президента опроверг информацию о проведении обмена. “Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сообщили в ОП.

"Мы уже не первый раз видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники“. Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - призвали у президента.

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"Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах”, - говорится в заявлении.

Адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО. По его словам, обмен пройдет 3 сентября.

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Позже спикер СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что обмен удерживаемыми лицами по состоянию на полдень 30 августа не проведен, а его дата не установлена."Когда будет определенное время — обязательно сообщим обществу", — заявила она.

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится", — аналогично прокомментировали в СБУ тему обмена пленными.

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Привезли полтавское сало

В московский следственный изолятор "Лефортово" 30 августа не допустили адвокатов осужденных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко.

При этом СИЗО кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук с коллегой по ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем. Они рассказали журналистам, что посетили заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. Депутаты Рады передали им хлеб и сало и осмотрели условия, в которых те находятся. Рабинович заверил, что визит состоялся "не ради медалей".

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Хотят получить свидетеля МН17

Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что причиной, по которой затянулся обмен заключенными между Россией и Украиной, стало требование Москвы выдать Владимира Цемаха — одного из ключевых свидетелей по делу о сбитом малайзийском Боинге.

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"Цемах — бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады т.н. самопровозглашенной Донецкой народной республики. Боевика вывезли с оккупированной территории украинские спецслужбы", — написал Найем.

По информации Найема, Цемах и бывший начальник службы тыла армии ДНР Дмитрий Куприян (позывной "Батя") готовы по видеосвязи дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу о сбитом Боинге.

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Кроме того, политик добавил: "Сам Цемах утверждает, что не видел российских военнослужащих в Донбассе. Хотя в 2014 году рассказывал в интервью, как прятал российский зенитно-ракетный комплекс Бук".

Ту же информацию о причинах торможения обмена сообщил и главред издания "Цензор.нет". Юрий Бутусов.

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