Джулиани рассказал об увольнении Шокина, $5 млрд Злочевского и "взятке" Порошенко

Адвокат Трампа заверяет, что у него теперь есть все доказательства заговора с Хиллари Клинтон.

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Комитет Конгресса получил план построения обвинения против экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани во время выступления в эфире телеканала Fox News. Стенограмму разместил у себя в Facebook блогер Сергеем Кабуд.

“Комитет Конгресса получил от нас полный, абсолютно потрясающий план построения обвинения: почему именно Джо Байден и в чем именно Байден виновен“, - заявил Джулиани.

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“Я сам расследовал все это в 2017 году и закончил к марту 2019 года. Я не искал компромат на Байдена. Украинцы сами принесли мне улики и доказательства украинского сговора с Хиллари Клинтон, Демократической партией, Джорджем Соросом, компанией Джорджа Сороса“, - подчеркнул он.

Shokin Statement by JohnSolomon on Scribd

“Я подготовил официальный документ “по сути“ и попросил профессионального следователя сделать из него официальный формат ФБР: “FD 302“. Кстати, мы их всех записали на пленку, так что все это запечатлено на видео! Я брал сам у них интервью“, - рассказывает адвокат Трампа.

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“В одном случае я так жестко брал интервью у Луценко, что он перепугался, что попал ко мне на перекрестный допрос“, - заявляет Джулиани.

Он также заявил, что у него есть письменное показание под присягой, подписанное Шокиным. “Шокин - непосредственный свидетель, который хочет дать показания в США, под присягой. Виктор Шокин сказал мне, что он более чем готов приехать в Америку и дать показания на слушаниях в Конгрессе США“, - заверил Джулиани.

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“Шокин готов быть лично, как того требует конституция,- обвинителем в режиме конфронтации и предстать перед обвиняемым лично. Шокин готов в лицо Бадену сказать: “Вы виновны“. Вы участвовали в подкупе моего президента, и вы, именно вы уволили меня“, - пояснил он.

Шокина уволили, чтобы закрыть дело против Сороса, дело против экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и дело против Хантера Байдена, говорит адвокат Трампа.

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Непосредственно рассказывая о деле Байденов, Джулиани уточнил, что украинский олигарх Злочевский заплатил за несуществующие “профессиональные навыки“ сына Байдена.

“Это была очень выгодная сделка для Злочевского: он спас сына Байдена от расследования, он спас компанию Сороса от опасности, ему разрешили вернуться в Украину и оставить себе $5 млрд“, - отметил Джулиани.

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По предположению адвоката Трампа, экс-президент Петр Порошенко “взял деньгами у Злочевского“, получив за это миллионы.

“Это должно быть расследовано, продемонстрировано обществу и виновные должны быть строго наказаны. Это необходимо сделать, для сохранения престижа Соединенных Штатов Америки. Байден опозорил Американскую нацию“, - подчеркнул Джулиани.

Напомним, ранее стало известно, что Волкер рассказал в Конгрессе.

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