Итоги 01 марта: Операция Турции и гибель на Донбассе
Анкара начала новую операцию в Сирии; из-за обстрела сепаратистов погиб украинский военный: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
ВОЗ представила отчет о распространении коронавируса в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 марта за пределами Китая число случаев заражения новым коронавирусом достигло 7169, 104 человека погибли.
Вирус распространился в 58 странах, первых заболевших обнаружили в Монако, Азербайджане, Эквадоре, Катаре и Ирландии.
В Китае число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 80 026, 2912 человек скончались.
На Донбассе обстреляли автомобиль украинских военных, погиб сержант
В штабе ООС сообщили, что сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных во время подвоза продуктов к позициям вблизи населенного пункта Нижнетеплое.
В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузовика один военнослужащий погиб, двое - получили ранения, еще двое - боевые поражения.
Позже стало известно, что погибший - Сергей Руських, сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Фондовый рынок на Ближнем Востоке обвалился из-за COVID-19
На фоне новостей о распространении коронавируса резко упал рынок акций на Ближнем Востоке.
По данным Bloomberg, показатель Дубая упал на 5,1% до самого низкого уровня с 2018 года, в то время как показатели в Саудовской Аравии и Египта увеличили потери с прошлой недели.
Турция начала операцию Весенний щит в Сирии
Анкара начала операцию "Весенний щит" в сирийском Идлибе после авиаударов армии Башара Асада.
По данным Минобороны Турции, единственной целью операции является самооборона от солдат Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.
Позже стало известно, что турецкая армия вывела из строя военный аэродром в провинции Алеппо, уничтожила с помощью дронов трех командиров правительственных войск Сирии и сбила два самолета Су-24 армии Асада.
С Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа
В Японии с круизного лайнера Diamond Princess эвакуировали последнюю группу людей. Судно покинули около 130 членов экипажа.
Корабль намерены продезинфицировать и отправить на техническое обслуживание.
Турция пропустила в ЕС более 70 тысяч беженцев
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкие пограничники пропустили в Евросоюз уже 76 тысяч сирийских беженцев. Афины и София эти данные пока не подтверждают.
Греция пытается воспрепятствовать попаданию мигрантов на свою территорию. На границе страны произошли столкновения, во время которых греческие полицейские применили тяжелые водометы и слезоточивый газ против беженцев.
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