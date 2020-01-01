Итоги 15 марта: Эвакуация украинцев из Италии и вирус COVID-19 в Украине

Из Италии прибыли эвакуированные украинцы; глава Минздрава указал на большую угрозу коронавируса в стране: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Борисполь прибыл самолет с эвакуированными украинцами facebook.com/president.gov.ua

Глава Минздрава заявил об угрозе коронавируса

Глава Минздрава Илья Емец в специальном обращении к украинцам заявил о большой угрозе, коронавируса и призвал украинцев не быть легкомысленными.

По его словам, должны работать только аптеки и продуктовые магазины, а все заведения общественного питания и ТРЦ необходимо закрыть. Также нужно ограничить передвижение внутри страны и ввести дистанционный режим работы.

Власти Львова и Одессы заявили о временном закрытии торговых объектов и заведений общественного питания, кроме продовольственных магазинов и аптек.

В Украину прибыл спецрейс из Италии

В аэропорт Борисполь прибыли 123 украинца, эвакуированные из Италии. Ранее они не смогли попасть на территорию Украины из-за закрытия границ в связи с карантином.

Как заверили в Минздраве, все пассажиры спецрейса прошли экспресс-тест на коронавирус, который не подтвердил заражение. Также они обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию.

Турция и РФ провели совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие Турции и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб, где был установлен режим прекращения огня.

Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса.

Как заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, изолированным гражданам прикажут оставаться дома и запастись продуктами и жизненно важными лекарствами.

В Украине 12 новых подозрений на COVID-19

По состоянию на 15 марта в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая COVID-19, один из которых завершился смертью.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на коронавирус, из которых 64 оказались отрицательными и 12 проверяют.

За пределами страны инфицированы шесть человек. Кроме того, пять человек выздоровели и один скончался.

РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщения с Украиной

Россия и Беларусь заявили о прекращении железнодорожного сообщения с Украиной в связи с пандемией коронавируса.

На сайте Российских железных дорог указано, что в целях сдерживания эпидемии с 17 марта будет закрыто железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.

Беларусь прекращает сообщение с Украиной поэтапно в несколько дней начиная с 15 марта.

Польша закрывает границу с Украиной

Польша на границе с Украиной закрыла семь пунктов пропуска.

На этих пунктах пропуска имеют право въезжать только поляки, иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Польши, иностранцы, которые имеют карту поляка, дипломаты, иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания в Польше, иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши.

В Китае выздоровели почти 84% зараженных

В Китае из 80,8 тысячи зараженных выздоровели 67,7 тысячи и 3213 скончались.

За пределами КНР больше половины всех смертельных случаев от COVID-19 приходится на Италию. По последним данным, в стране инфицированы более 24 тысяч человек, скончались 1,8 тысячи.

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