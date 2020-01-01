Отпуску — быть! Куда пустят украинцев летом

Украинцам, похоже, удастся съездить нынешним летом в Европу. Но в нормальном режиме транспорт начнет работать не раньше второй половины июня, а европейские границы откроются только в июле.

Карантин на исходе, и можно планировать летний отпуск. Кабинет Министров на заседании 20 мая принял постановление об очередном смягчении противоэпидемических мер. Главная новость — постепенное возобновление работы транспорта. Как наземного, так и воздушного. И открывают ранее закрытые пункты пропуска на границе с ЕС, целых 66 штук.

Но многое будет зависеть от ситуации с заболеваемостью по стране. И если эпидемия пойдет на спад, то уже ближе к июлю можно будет попасть на курорты и в Украине, и за ее пределами, пишет Павел Харламов в №6-7 Журнала Корреспондент. Хотя судьба заграничных поездок и перелетов зависит не только от украинских властей, а и от того, как будут открывать свои границы страны Западной Европы.

ПОКА ТОЛЬКО ПО ЗЕМЛЕ

По решению правительства карантин продлится еще минимум месяц. То есть до 22 июня. И он будет адаптивным. Это означает, что каждая область страны будет смягчать карантинные меры с учетом уровня заболеваемости коронавирусом. Хотя принцип очень простой: чем меньше заразившихся — тем больше послаблений.

Что касается транспорта, то с 22 мая уже стартовали автобусные перевозки за пределы Украины. В том числе и работа маршрутных такси на международных направлениях. Например, на сайте Tickets.ua билеты на автобусы из Киева в Варшаву, Будапешт и Бухарест были доступны с 23 мая, на автобусы в Братиславу — с 25 мая.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пересекать границу можно будет в 66 пунктах пропуска с Молдовой и европейскими странами-соседями: Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей. Выезд в Беларусь и Российскую Федерацию пока что запрещен.

Также, если верить словам Шмыгаля, с 22 мая начали курсировать и международные поезда. Правда, немногим ранее, 14 мая, Министерство инфраструктуры опубликовало инфографику, согласно которой запуск поездов за пределы Украины был намечен где-то на середину июня. Кстати, железнодорожные билеты на сайте Укрзалізниці на момент сдачи номера в печать забронировать и купить было невозможно. Ни на внутренние, ни на международные поезда.

НЕБО СОВСЕМ СКОРО

С 1 июня будет запущен автомобильный (автобусы, маршрутные такси) и железнодорожный транспорт внутри Украины, между областями и городами. При этом если автобус или поезд направляется в регион, в котором еще не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка пассажиров при условии, что они будут занимать не более 50% сидячих мест. Рассадка допускается рядом, спереди и сзади со свободным местом.

Кроме того, обязательным будет соблюдение масочного режима, проведение температурного скрининга, постоянной дезинфекции и прочих санитарных мер.

По данным, которые обнародовал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня снова начнут летать самолеты, которые осуществляют пассажирские рейсы. Только вот министр не уточнил, это будут международные или внутренние рейсы, регулярные или чартеры. EUROCONTROL (европейская структура, ответственная за регулирование авиаперевозок) утверждает, что полеты извне не возобновятся ранее 15 июня. То есть рейсы между Украиной и ЕС до середины июня маловероятны.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в одном из своих интервью заявил, что 15 июня — это дата запуска авиасообщения с европейскими странами, которые планируют открыть свои воздушные коридоры приблизительно в это же время. По поводу внутренних рейсов Ляшко сказал, что их можно будет возобновлять вместе с запуском общественного транспорта. То есть, по идее, это должно произойти в июне.

При этом авиакомпания МАУ дает возможность забронировать билеты на перелеты в пределах Украины (Киев — Харьков, Львов — Киев, Киев — Одесса) уже на 1-2 июня. А бронирование билетов на рейсы в страны Евросоюза (Польшу, Швейцарию, Австрию, Германию) у МАУ доступно с 1 июля.

Авиакомпания Wizz Air предлагает приобрести билеты на рейсы в Австрию, Грецию, Данию и Германию с 16 июня. А у Ryanair можно забронировать рейсы из Украины в Евросоюз не раньше чем на июль.

Автомобилисты — в очередь!

А что с путешествиями на личном автотранспорте? Здесь все зависит от принимающей стороны, потому что часть пунктов пропуска с соседними странами была открыта в течение всего карантина. С той же Польшей (Рава-Русская, Краковец, Ягодин), Румынией (Дьяково, Порубное) и Венгрией (Чоп). Но пересечь границу для туристической поездки было невозможно.

Словакия, например, пускает только иностранцев, которые имеют вид на жительство в стране, являются близкими словацких граждан и въезжают через внутреннюю границу или же имеют разрешение на работу в Словакии. Венгрия впускает к себе только тех, кто там работает или же едет транзитом в другую страну ЕС для работы. Понятно, что допуск разрешен исключительно при наличии соответствующих документов.

Не могут попасть иностранцы и в Румынию. Кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране, членов румынских семей и других европейских государств, которые проживают в Румынии.

В Польшу разрешен въезд иностранцам, которые являются супругами или детьми польских граждан, которые имеют польскую карту (karta pobytu) либо разрешение на работу в Польше. Более того, Польша сохраняет усиленный контроль и на внутренних границах с соседними странами — членами ЕС.

Одним словом, работать в Европу — пожалуйста, а вот по экскурсиям ездить и достопримечательности рассматривать — пока что нет.

ТЕРПИМ ДО ИЮЛЯ

Страны ЕС начнут послаблять условия въезда для граждан-нерезидентов где-то в середине июня. Как раз тогда, когда Украина запустит авиасообщение.

Держать внешние границы на замке до 15 июня — это рекомендация Еврокомиссии. И смягчать пропускной режим для тех, кто въезжает в ЕС извне, будут только после снятия ограничений на передвижение внутри самого Евросоюза.

Согласно официальному сообщению Еврокомиссии, на первом этапе страны Шенгенской зоны будут постепенно отменять внутренний пограничный контроль, а уже затем уберут запрет на въезд в Шенген для иностранцев, которые осуществляют «незначительные поездки». То есть для тех, кто въезжает как турист.

Поэтому в лучшем случае украинцы получат свободный доступ в ЕС во второй половине июня, в худшем — в июле.

При этом уже некоторые европейские страны заявили о планах начать туристический сезон. Испания возобновит работу некоторых курортов к концу июня. Скорее всего, это будут Балеарские и Канарские острова. Италия открывает границы на въезд и выезд с 3 июня. Австрия полностью уберет пограничный контроль на своих границах с государствами-соседями (Чехией, Словакией и Венгрией) 15 июня. Правда, поначалу запреты снимут только для граждан Евросоюза, а уже впоследствии — для нерезидентов ЕС.

Власти Болгарии заявили о том, что с середины июня страна начинает готовиться к приему туристов и с 1 июля разблокирует черноморские курорты.

Греция планирует распахнуть границу для первых иностранных туристов 1 июля. Министр туризма Гарри Феохари сообщил, что Греция намерена организовать туристические коридоры со странами, которые не пострадали от пандемии так сильно, как Западная Европа. И, скорее всего, родина Олимпийских игр начнет в первых рядах принимать путешественников из Центральной и Восточной Европы, что не может не радовать.

ДУМАЕМ НАПЕРЕД

Карантин поломал планы многим украинцам. В первую очередь тем, кто хотел застать первое тепло в мае-июне на морском побережье. Кому-то удалось вернуть деньги за сорванную поездку и выбить компенсацию из отелей и авиакомпаний. Но повезло далеко не всем. И планировать отпуск заново нужно с большой осторожностью.

В первую очередь это касается бронирования жилья — номера в отеле или апартаментов. В числе самых популярных сервисов для путешественников — Booking.com и Airbnb. Первый больше заточен на поиск отелей, второй — на аренду частного жилья.

Преимущество Booking в том, что в большинстве случаев там можно арендовать номер в гостинице без предоплаты (иногда нужно внести 50% стоимости или стоимость первых суток) и с возможностью отмены брони вплоть до даты заезда без штрафных санкций. Впрочем, Booking иногда требует полной предоплаты — это если особо востребованные отели и особняки. А иногда предлагает большие скидки в обмен на полную предварительную оплату.

У Airbnb более жесткие правила. Там путешественник сразу же оплачивает жилье, да еще вдобавок и комиссию Airbnb, которая составляет приблизительно 11% суммы аренды. Немало.

Отменить бронь без штрафов практически невозможно. Причем чем выше рейтинг у хозяина на Airbnb — тем строже условия отмены. Если жилье пользуется спросом, то на бесплатную отмену брони и полный возврат денег дается буквально несколько суток. Затем возможна компенсация только в размере 50% уплаченной суммы, а если отказаться от жилья впритык к приезду — не вернут вообще ничего.

В то же время на Airbnb полно уникальных вариантов проживания, и это большой плюс. Можно арендовать яхту в море, дом на дереве или даже целый замок.

Поэтому, если путешественник уверен в том, что поездка не сорвется, либо же он готов потерять деньги, стоит выбирать Airbnb. Если же хочется подстраховаться, нужно искать жилье с гибкими условиями отмены на Booking.

КРЫЛЬЯ ИЛИ КОЛЕСА?

Ехать или лететь — личный выбор каждого. Хотя автомобиль дает больше свободы, чем самолет. Можно самостоятельно выбрать маршрут и не беспокоиться, что рейс отменят либо перенесут.

Если же все-таки отправляться в путешествие самолетом, стоит быть осторожными при выборе перелетов со стыковками. Новые санитарные правила требуют больших затрат времени на пересадках, так что если раньше нормально было выбирать одно-двухчасовую стыковку, то сейчас два-три часа — минимум, в зависимости от загруженности аэропорта.

Автомобильным путешественникам тоже следует планировать все заранее и удостовериться, что пропускные пункты, которые встречаются по маршруту следования, открыты. Кроме того, можно приблизительно прикинуть, сколько придется простоять на границе между Украиной и соседними странами. Для этого есть специальный сервис http://kordon.sfs.gov.ua, где указано ориентировочное время ожидания.

Как и в аэропорту, на границе может быть усиленная проверка на наличие симптомов коронавируса и любых других вирусных заболеваний. В связи с чем есть риск застрять на таможне на несколько часов. Это следует учитывать и закладывать в поездку.

И еще один лайфхак для тех, кто путешествует с домашними любимцами. Желательно заранее выяснить, на каких КПП есть ветеринарный контроль. Такую информацию предоставляет таможенная служба. Потому что у таможенников будет полное право развернуть обратно туриста с котом или собакой, если ветконтроль на месте отсутствует. А до следующего пропускного пункта — километров так 150. Это два-три часа пути и испорченное настроение.

EPA Испания готова принимать туристов

С ДЕНЬГАМИ И ПОЛИСОМ

О чем еще стоит позаботиться перед путешествием? Конечно же, о запасе денег. Причем очень неплохо, чтобы на руках были как банковские карты в разных валютах (доллар/евро), так и наличные. Кэш очень пригодится при непредвиденных и мелких тратах. Для чаевых, для всяких сувениров, а также на случай, если вдруг турист окажется где-нибудь на отшибе, вдали от крупных городов, и ему нужно будет расплатиться за жилье или ужин в ресторане. Это только так кажется, что в Европе везде карты и терминалы. На самом деле там любят наличные не меньше, чем в Украине.

Конечно, можно снять деньги и в банкомате. Но за это придется заплатить 2-5% комиссии от суммы обналички.

Разумеется, не забываем и о туристической страховке. Такой полис обязателен при въезде во все страны Западной Европы, и его могут проверить на границе. Максимальная выплата по такой страховке — 30 тыс. евро. Стоимость двухнедельного полиса для путешествующего по ЕС — 200-400 грн.

Стандартно страховка покрывает случаи, связанные с ухудшением самочувствия и получением медицинской помощи. Дополнительно можно добавить в полис защиту от несчастного случая, покрытие отмены/задержки рейса и утери багажа. И тогда страховка подорожает где-то до 700-800 грн.

А вот с защитой от COVID-2019 не все так однозначно. Бывает, что компании оказывают туристу помощь до того момента, как у него диагностирован коронавирус. То есть, если ухудшилось самочувствие, страховщик поможет найти клинику и организовать его госпитализацию. Но когда уже в медучреждении выясняется, что человек заболел коронавирусом, страховая компания снимает с себя всю ответственность, и пострадавший дальше платит за все сам.

Некоторые страховщики компенсируют и затраты на лечение от COVID-2019. Но только при условии, что турист не находится в стране, в которой введен карантин, и эта страна не включена в перечень государств, не рекомендованных к посещению (такой список формирует Министерство иностранных дел Украины).

Так что нужно внимательно читать договор со страховой компанией и выяснять все нюансы. Чтобы потом не было сюрпризов.