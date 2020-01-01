Итоги 3 июля: Отставка Смолия и Зеленская без Covid-19

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

На Донбассе обострилась обстановка: противник совершил 12 обстрелов

3 июля на линии боевого столкновения на Донбассе резко осложнилась ситуация. Всего за несколько часов позиции украинских солдат обстреляли 12 раз.

По словам спикера МО Украины Дмитрия Гуцуляка, обстрелу подверглись позиции ВСУ на разных участках соприкосновения, от Хутора Вольного до Орехово. Противник использовал тяжелую артиллерию и минометы. По данным Гуцуляка, только за три часа сепаратисты выпустили по украинским позициям 166 мин и 40 артиллерийских снарядов

Рада уволила Смолия

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Парламент Украины удовлетворил прошение об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. “За“ проголосовали 286 депутатов. Бывший глава Нацбанка ответил на несколько вопросов нардепов, проигнорировав некоторые из них.

Доллар стремительно растет

После заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке на протяжении двух дней доллар США вырос в цене на 50 копеек до 27,33 UAH/USD.

Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 46 тысяч

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На утро 3 июля в Украине зафиксировали 46 763 случая COVID-19, из них 1212 закончились смертью и 20 558 − выздоровлением.

За сутки выявили 876 инфицированных.

При этом в СНБО отметили скачок числа смертельных случаев из-за COVID-19 – за стуки умерли 27 человек, что на 15 больше, чем днем ранее.

В МОЗ заявили, что большинство из умерших находилось в группе риска.

Первая леди Украины поборола коронавирус

Офис президента сообщил, что Елена Зеленская излечилась от COVID-19 и выписалась из больницы. Она хорошо себя чувствует и рада вернуться в семью.

Катастрофа самолета МАУ: Иран согласился выплатить компенсации

Власти Ирана согласны выплатить компенсацию семьям погибших при крушении самолета МАУ. Об этом в интервью информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Во Франции назначен новый глава правительства

Французский президент Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Эдуара Филиппа. Причины такого решения бывшего главы правительства не сообщаются.

На его должность был назначен 55-летний Жан Кастекс − замглавы администрации президента Франции.

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