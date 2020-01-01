Главное 24 августа: Празднование независимости и "нормандский" саммит

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В этом году не было традиционного парада в Киеве depositphotos.com/

В Украине прошли мероприятия в честь Дня независимости, стала известна дата проведения “нормандской” встречи. Мы собрали важные события вчерашнего дня.

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Как отметили 29-й День Независимости

В этом году в Киеве из-за эпидемии не устраивали парад и концерт в честь Дня независимости. В то же время состоялся Марш защитников с ветеранами ООС и АТО. Также президент Владимир Зеленский в рамках праздника наградил военных, медиков, артистов, ученых и других выдающихся украинцев.

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Обсуждение “нормандии”

Киев посетил глава МИД Германии Хайко Маас. Он обсудил с главой украинского МИДа работу “нормандской четверки” по Донбассу и ситуацию в Беларуси. По итогу они назначили на 28 августа встречу советников “нормандии”. Гарант Владимир Зеленский, в свою очередь, известил, что на конец сентября назначен саммит нормандского формата.

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Более 106 тыс. украинцев заразилось коронавирусом

К утру 24 августа в Украине с начала пандемии зарегистрировали 106 757 случаев заболевания COVID-19. За весь период эпидемии умерло 2293 человека и 52 524 выздоровели. За сутки добавилось 1799 новых пациентов с коронавирусом.

В Беларуси задержали участников Координационного совета

Были схвачены беларусские оппозиционеры Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Членов президиума Координационного совета обвиняют в организации несанкционированной акции протеста. Тем временем оппозиционный политик Светлана Тихановская в Литве обсудила события в Беларуси с первым замом госсекретаря США Стивеном Бигэном.

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Европа продлила санкции России

За продление санкций РФ выступили Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия. Ограничения для России будут сохраняться до 23 июня 2021 года. Как известно, санкции ЕС связаны с аннексией Крыма.

Напомним, ранее мы писали, что Путин созвонился с Лукашенко.