Самые важные события прошедших суток в материале bigmir.net.

| Автор: Шароди Диана

Помощь от США и тезисы Зеленского для Запада: итоги 28.01 / twitter.com/oleksiireznikov

Достали из лужи крови: известно состояние самой тяжелой пациентки после стрельбы в Днепре

Пострадавшая девушка в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре перенесла уже тяжелую операцию и удаление части кишечника.Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе, рассказывают в больнице.

Справка: расстрел произошел около 03:00 в ночь на 27 января на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пять человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых. Солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.

Украина - не Титаник. Тезисы Зеленского для Запада

Президент Владимир Зеленский собрал международные издания, чтобы обсудить актуальные украинские проблемы и ответить на важные вопросы.

Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

В пятницу, 28 января, вечером в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. На баланс Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов. Это уже четвертая поставка за последнее время.

Кулеба обсудил с делегацией США сдерживание агрессии России

Представители Украины и Америки обсудили попытки России усугубить ситуацию на востоке Украины и в стране в целом, а также ее скопление вооружения около государственной границы с Украиной. Стороны подняли вопрос комплексного сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации.

Минздрав уточнил минимально допустимые сроки бустерной дозы

Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй. Людям со слабым иммунитетом в отдельных случаях могут ввести через три месяца после второй вакцины. Однако данное решение должно быть принято после консультации с врачом и исключительно после его показаний.

Мэры городов обсудили алгоритм на случай ЧС и создание теробороны

Ассоциация городов Украины провела в пятницу, 28 января, заседание, на котором обсудили алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации и создание теробороны. Об итогах заседания рассказал глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко.

Действующего нардепа поймали при получении взятки

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали при получении взятки действующего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.