Десантники "затрофеили" новейший танк россиян

Россияне в панике покинули боевую машину без боя в Курской области. Теперь Т-90М Прорыв будет работать в пользу ВСУ.

Украинские десантники "затрофеили" танк Т-90М Прорыв, который военные РФ оставили без боя в Курской области. Об этом 18 августа сообщила 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада в Facebook.

"Новейший российский танк Т-90М Прорыв, не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - отметили военные.

В то же время украинские защитники быстро отремонтировали и освоили вражескую технику "и теперь машина войны будет уничтожать своих создателей на стороне Украины".

Ранее сообщалось, что украинская авиация уничтожила еще один мост на территории Курской области.

Операция в Курской области. Онлайн

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