Беларусь увеличила силы на границе с Украиной

Минск перебросил дополнительно почти треть армии в ответ на "агрессивную украинскую политику", заявил Александр Лукашенко.

Белоруссия была "вынуждена" перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии. Об этом в интервью телеканалу Россия заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко, сообщило 18 августа агентство Белта.

Политик утверждает, что Украина держит у границ с Беларусью более 120 тысяч военных.

"Видя их (Украины – ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках – так, как это в случае войны, обороны было бы, – наших военных вдоль всей границы. Вдобавок, там работают спецслужбы, спецподразделения – Альфа, Алмаз и другие – самые подготовленные", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Украина сосредоточила на границе с Беларусью войска, потому что ожидает наступления из-под Гомеля, как это было в начале войны.

"И они до 120 тысяч начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", - указал политик.

Он также добавил, что Белоруссия создала надежную оборонную линию, которая позволит остановить возможное наступление с западного направления.

"Десять тактических батальонных групп НАТО на западной границе стоят, которые тоже неизвестно, какие планы есть. Мы их ждем. Там нам будет проще. Там построены оборонные рубежи от Бреста до Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях", - отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что формальный глава Беларуси приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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