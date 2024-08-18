Минэнерго: На Сумщине обесточено более трех тысяч потребителей

В то же время в Черниговской области из-за боевых действий без электроснабжения 1,2 тысячи абонентов в 22 населенных пунктах.

В результате вражеских обстрелов обесточено более двух тысяч потребителей в Донецкой области и более трех тысяч из-за технологических нарушений в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 18 августа.

На Донетчине в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточено 2,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах. Энергетики заживили 2,1 тысяч абонентов в 3 населенных пунктах. На утро остается без напряжения 141 населенный пункт — всего 84,2 тысяч абонентов.

В Запорожской области за минувшие сутки энергетики заживили 1,9 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. К утру остаются без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

В Сумской области энергетики заживили 347 абонентов в 3 населенных пунктах, обесточенных из-за боевых действий. Из-за технологических нарушений обесточено 3,3 тысячи абонентов в одном населенном пункте. Всего без электроснабжения остается 79 населенных пунктов — 9,5 тысяч абонентов, из них 6,2 тысяч в результате боевых действий.

В Харьковской области за минувшие сутки ремонтные бригады заживили более тысячи потребителей. На утро в результате боевых действий без напряжения 38,1 тысяч потребителей.

В Черниговской области из-за боевых действий без электроснабжения 1,2 тысячи абонентов в 22 населенных пунктах.

Напомним, на днях Укрэнерго применило графики отключений для промышленности и бизнеса.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.

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