В Мирнограде и Селидово усилили комендантский час

Ограничения в городах Донецкой области установлены с 15.00 до 11.00. Они начнут действовать с 19 августа.

В Мирнограде и Селидово Донецкой области с понедельника, 19 августа, будет действовать усиленный комендантский час. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15.00 до 11.00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа", - подчеркнул глава региона.

Он также призвал всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Ранее сообщалось, что жителей Покровска в Донецкой области призвали эвакуироваться, поскольку враг подошел вплотную к окрестностям города.

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