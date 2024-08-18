Стали известны потери РФ на юге

В частности, поражен командно-наблюдательный пункт, три полевых пункта боеснабжения, два наблюдательных пункта и огневая позиция, два места жительства личного состава врага и генератор россиян.

За сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на юге на 59 человек. Об этом сообщает ОК Юг в воскресенье, 18 августа.

Отмечается, что Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Также враг потерял 45 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 самоходная артиллерийская установка

26 артиллерийских систем

13 единиц автобронетехники

4 разведывательных БпЛА

1 лодка.

Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт, три полевых пункта боеснабжения, два наблюдательных пункта и огневая позиция, два места жительства личного состава врага и генератор россиян.

Заметим, с 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599 350 человек (+1170 засутки).

Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Службы безопасности в сотрудничестве с ВСУ уничтожили "глаза" российской ПВО в Запорожской области – радиолокационную станцию ​​Каста.

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