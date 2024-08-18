Россияне отправили активистов на Курщину - ЦНС

ЦНС призывает продолжать рассказывать родственникам и знакомым с временно оккупированных территорий реальную ситуацию с войной и кто ее развязал.

Российские захватчики отправили "студенческих активистов" из фейковых учебных заведений наКурщину под видом волонтеров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в воскресенье, 18 августа.

"Каждое так называемое учебное заведение получило план от оккупационных администраций по набору волонтеров из студентов, который и выполняет. Подавляющее большинство "волонтеров" являются участниками кремлевских движений типа "движения первых", - отметили в сообщении.

Отмечается, что,к сожалению, некоторые из подростков вызываются по идейным мотивам из-за российской пропаганды и отсутствия альтернативной информации.

ЦНС призывает продолжать рассказывать родственникам и знакомым с временно оккупированных территорий реальную ситуацию с войной и кто ее развязал.

Кроме того, в Сопротивлении призвали местную молодежь саботировать сотрудничество с врагом и не портить себе жизнь. В то же время сообщайте о коллаборантах по ссылке.

Ранее мы сообщали, что россияне массово переправляют гуманитарные грузы, предусмотренные для временно оккупированных территорий Украины, в Курскую область.

Новый фронт. Курская операция набирает обороты

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