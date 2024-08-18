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Власти призвали эвакуироваться жителей Покровска, Мирнограда и Селидового

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в частности объяснила, что кроме опасности постоянных обстрелов, пребывание гражданских в прифронтовых городах Донбасса также мешает работать ВСУ.
Власти призвали эвакуироваться жителей Покровска, Мирнограда и Селидового

 

Вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидового эвакуироваться в более безопасные места. Свой призыв чиновник опубликовала в Телеграмм в воскресенье, 18 августа.
 
Верещук объяснила, что ситуация на Покровском направлении Донецкой области остается сложной.
 
"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы. Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее", - подчеркнула министер.
 
Она добавила, что пребывание гражданских в прифронтовых городах Донбасса также мешает работать Силам обороны.
 
"Понимаю, что в эвакуации вы можете столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также в эвакуации вы будете не сами. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие общины - все мы поможем", - заявила Верещук.
 
Важные контакты:
 
Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121
 
Покровская община: 0-800-300-101
 
Селидовская община: 080-033-64-54
 
Мирноградская община: 050-648-15-19
 
Минреинтеграции: 15-48.
 
Напомним, в Херсонской области расширен перечень населенных пунктов, из которых объявлена ​​обязательная эвакуация населения.
 
Ранее участники Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей из 13 населенных пунктов Донецкой области из-за ситуации безопасности.
 
 
 
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