Власти призвали эвакуироваться жителей Покровска, Мирнограда и Селидового

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в частности объяснила, что кроме опасности постоянных обстрелов, пребывание гражданских в прифронтовых городах Донбасса также мешает работать ВСУ.

Вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидового эвакуироваться в более безопасные места. Свой призыв чиновник опубликовала в Телеграмм в воскресенье, 18 августа.

Верещук объяснила, что ситуация на Покровском направлении Донецкой области остается сложной.

"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы. Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее", - подчеркнула министер.

Она добавила, что пребывание гражданских в прифронтовых городах Донбасса также мешает работать Силам обороны.

"Понимаю, что в эвакуации вы можете столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также в эвакуации вы будете не сами. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие общины - все мы поможем", - заявила Верещук.

Важные контакты:

Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121

Покровская община: 0-800-300-101

Селидовская община: 080-033-64-54

Мирноградская община: 050-648-15-19

Минреинтеграции: 15-48.

Напомним, в Херсонской области расширен перечень населенных пунктов, из которых объявлена ​​обязательная эвакуация населения.

Ранее участники Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей из 13 населенных пунктов Донецкой области из-за ситуации безопасности.

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