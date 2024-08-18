Украина не наблюдает изменений на границе с РБ - ГПСУ

Ранее самопровозглашенный глава РБ Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была "вынуждена" перебросить на границу с Украиной почти треть своей армии.

Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день не фиксирует увеличение количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной. Об этом заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП в воскресенье, 18 августа.

Комментируя слова самопровозглашенного президента РБ о якобы переброске "почти трети своей армии" на границу с Украиной, Демченко отметил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную ситуацию агрессивными заявлениями, не соответствующими действительности.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь - без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы", - пояснил спикер.

Ранее самопровозглашенный глава РБ Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была "вынуждена" перебросить на границу с Украиной почти треть своей армии.

Также сообщалось, что формальный глава Беларуси приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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