Во Львовской области дерево упало на пригородный поезд

Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому в УЗ призвали внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда Укрзализныци продолжают движение, несмотря на непогоду.

Из-за шторма в Стрыйском районе на Львовщине дерево упало на вагон пригородного поезда из Стрыя в Ивано-Франковск – травмированы пассажиры и железнодорожники. Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в воскресенье, 18 августа.

"Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами увезла скорая, их жизнь в безопасности", - отметили в сообщении.

Поезд уже продолжает движение с задержкой 1 час и 42 мин, а пассажиры пересажены из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники прицепили во время стоянки.

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда Укрзализныци продолжают движение несмотря на непогоду", - призвали в УЗ.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о грозах в западных и центральных областях.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp