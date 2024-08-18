Враг обстрелял Херсонщину: ранены пять человек

В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правохранители документируют последствия обстрелов.

Российские войска атаковали поселок Киндейка на Херсонщине из БпЛА: ранены пять гражданских - начато производство. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в воскресенье, 18 августа.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 18 августа около 17:30 военные армии РФ с помощью БпЛА атаковали поселок Киндик.

На одной из улиц населенного пункта снаряд попал в гражданское авто. Ранения разной степени получили пятеро гражданских, находившихся внутри.

Правоохранители документируют последствия обстрелов.

Напомним, днем, 18 августа российские войска сбросили КАБ на Белополье Сумской области.

Также российские войска вторично обстреляли Мирноград Донецкой области, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

Мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 18 августа, войска РФ атаковали Украину баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также беспилотниками.

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