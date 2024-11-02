В Совбезе ООН состоится заседание к тысячному дню войны в Украине

Британия, которая в ноябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, планирует сосредоточиться на трех крупнейших конфликтах в мире и причастности Москвы к ним.

Великобритания анонсировала заседание Совбеза ООН, приуроченное к 1000 дню полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Укринформ со ссылкой на заявление постоянной представительницы Великобритании при ООН Барбары Вудворд. Отмечается, что на заседании, которое запланировано на 18 ноября, председательствует министр иностранных дел страны Дэвид Лемми, поскольку в течение ноября Британия председательствует в Совете Безопасности ООН. Вудворд, презентуя график работы СБ на ноябрь, отметила, что приоритетными для британского председательства будут три вопроса, связанных с "тремя крупнейшими конфликтами в мире". Речь идет о "разрушительных последствиях и рисках войны на Ближнем Востоке, нарушении Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о конфликте в Судане". По ее словам, международное сообщество "не должно и не будет успокаиваться… потому что Путин не остановился бы на Украине". "Просто посмотрите на уровень хаоса и конфликтов по всему миру, которые могут быть связаны с Россией. Россия не отрицает тот факт, что заключает соглашения с Пхеньяном, чтобы использовать северокорейские войска как пушечное мясо для своей войны", - отметила она. Также Россия закупает беспилотники и боеприпасы у Ирана, финансируя поддержку терроризма на Ближнем Востоке. "Можем быть уверены, что Иран и Северная Корея требуют от России высокой цены за свою поддержку", - подчеркнула Вудворд. Она добавила, что у России "осталось мало возможностей для предложений, кроме того, что, как мы знаем, хотят Северная Корея и Иран", - добавила она. По словам дипломатки, к большинству конфликтов в мире имеет отношение Москва. "От того места, где царят смерть и хаос, рука президента Путина редко оказывается далеко", – отметила она. Также Британия воспользуется председательством в Совбезе ООН, "чтобы разоблачить российскую дезинформацию и их преступления", - сказала Вудворд. Она рассказала, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на месяц, поскольку в нем предусмотрено рассмотрение украинского вопроса. Однако это не будет препятствовать проведению заседания Совбеза по запросу стран-членов вне графика. Напомним, Совбез ООН в среду, 30 октября, по просьбе Украины провел заседание из-за развертыванию военных из Северной Кореи в России. На нем постпред РФ заявил, что информация о северокорейских военных является "дезинформацией".

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