Волкер рассказал, чего ждать Украине в случае победы Трампа

Команда кандидата от Республиканской партии разделена: часть поддерживает Украину, а часть – нет.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Дональд Трамп, в случае своего возвращения в Белый дом, не допустит поражения Украины в войне против РФ при своей каденции. Об этом Волкер сказал на Киевском форуме безопасности, передает Интерфакс-Украина. По его убеждению, Трамп будет стремиться избежать поражения Украины в войне с РФ, поскольку не захочет быть ответственным за это. При этом Волкер отметил, что команда Трампа разделена: часть поддерживает Украину, а часть - нет. Также Волкер считает, что в случае победы Камалы Харрис относительно Украины будет продолжена политика действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, уже сейчас важно готовиться к возможному прекращению огня к 2025 году, когда НАТО будет стремиться удерживать РФ от новой агрессии. Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал поддержку США в случае победы Трампа. "Заморозка войны": СМИ описали план Трампа по Украине

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