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РФ оккупировала еще один поселок на Донбассе

Оккупационная армия продвинулась в Нововодмитровке, Дружбе, Максимовке, около Новоукраинки и Тернов.
РФ оккупировала еще один поселок на Донбассе
Российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области. Об этом в ночь на субботу, 2 ноября, сообщил проект DeepState.   Также враг продвинулся вблизи других населенных пунктов на Донбассе.   "Враг оккупировал Ясную Поляну, продвинулся в Нововодмитровке, Дружбе, Максимовке, у Новоукраинки и Тернов", - говорится в сообщении.   По данным переписи 2001 года, население поселка Ясная Поляна составило 434 человека.   Напомним, по данным СМИ, российские войска за неделю захватили крупнейшую территорию Украины с начала года – более 200 кв. км.   Вечером в пятницу в Генштабе сообщили, что наиболее активно враг идет вперед на Кураховском направлении.

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