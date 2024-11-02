РФ оккупировала еще один поселок на Донбассе

Оккупационная армия продвинулась в Нововодмитровке, Дружбе, Максимовке, около Новоукраинки и Тернов.

Российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области. Об этом в ночь на субботу, 2 ноября, сообщил проект DeepState. Также враг продвинулся вблизи других населенных пунктов на Донбассе. "Враг оккупировал Ясную Поляну, продвинулся в Нововодмитровке, Дружбе, Максимовке, у Новоукраинки и Тернов", - говорится в сообщении. По данным переписи 2001 года, население поселка Ясная Поляна составило 434 человека. Напомним, по данным СМИ, российские войска за неделю захватили крупнейшую территорию Украины с начала года – более 200 кв. км. Вечером в пятницу в Генштабе сообщили, что наиболее активно враг идет вперед на Кураховском направлении.

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