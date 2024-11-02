В нескольких районах Крыма слышали взрывы

В Джанкойском районе были слышны звуки взрывов и работа ПВО, а также яркие вспышки. Также взрывы были слышны в Саках.

В ночь на субботу, 2 ноября, в нескольких районах временно оккупированного Крыма слышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер. Около 1:00 в Севастополе была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Российские мониторинговые каналы писали о ракетной угрозе для Крыма и Севастополя. По информации местных жителей, в Джанкойском районе были слышны звуки взрывов и работа ПВО. Кроме того, в районе села Азовское в Джанкойском районе были яркие вспышки. Также взрывы были слышны в Саках. "Из Джанкоя сообщают, что было пять пусков росПВО и три прилета, от которых дома тряслись", - пишет Крымский ветер. Тревога в Крыму продолжалась около 30 минут. Ранее СМИ сообщали, что дрон повредил радиолокационную станцию ​​в Крыму. Это произошло в нескольких километрах от села Оленевка. Напомним, серию взрывов в Крыму слышали также в ночь на 28 октября.

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