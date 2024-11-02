Украине хватит военных максимум на год - СМИ

Пентагон и американская разведка считают, что сейчас главной проблемой ВСУ является уже не дефицит боеприпасов, а нехватка солдат.

Главной проблемой Украины в войне с Россией на данном этапе является нехватка солдат. По мнению американских военных и разведчиков, людей хватит всего на шесть, максимум 12 месяцев войны. Об этом в пятницу, 1 ноября, пишет New York Times. "Украинская армия изо всех сил пытается набрать солдат и оснастить новые подразделения. Количество ее солдат, погибших в бою, составляет около 57 000. Это наполовину меньше потерь России, но все еще существенно для гораздо меньшей страны", - отмечает издание. При этом официальные лица и другие эксперты утверждают, что нехватка солдат и запасов в России тоже усилилась. И ее достижения в войне достались большой ценой. Источники издания считают, что если поддержка Украины со стороны США останется сильной до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями и ожидаемой нехваткой солдат и танков в России. В то же время, издание напоминает, что летом аналитики США уже утверждали, что Россия вряд ли добьется значительных успехов в Украине в ближайшие месяцы. Но эта оценка оказалась ложной. Так, в октябре Россия захватила больше территории в Украине, чем в любой другой месяц за последние два года и отвоевала более трети территории, которую украинские силы захватили во время неожиданного наступления в Курской области. Некоторые американские разведывательные агентства и военные чиновники пессимистически оценивают способность Украины остановить российское наступление. Издание отмечает, что в начале этого года украинские войска испытывали нехватку боеприпасов из-за задержки помощи от США. Но теперь поставки оружия больше не являются главным недостатком Украины, говорят американские военные, самый большой недостаток Украины сейчас – это войска. "По оценкам одного чиновника, у Украины достаточно солдат, чтобы биться еще от шести до 12 месяцев. После этого, по его словам, страна столкнется с острой нехваткой людей", - пишет издание. Оно также отмечает, что важнейшее для Украины событие в ближайшее время произойдет не на поле боя, а на выборах в США. Ведь бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис изложили разные видения будущей американской поддержки. Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за нерешительность в вопросе разрешений на дальнобойные удары на фоне привлечения КНДР в войну.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp