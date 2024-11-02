Итоги 01.11: Китай не против и 5G в Украине

Китай отреагировал на военное сотрудничество РФ и КНДР; В Украине запускается пилотный проект 5G. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Его проведут в два этапа. Для начала в трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. 5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G.Власти Китая не видят угроз в том, что Россия и Северная Корея углубляют сотрудничество, в том числе и в военной сфере. Об этом сказал спикер МИД КНР Линь Цзянь. "Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", – заявил Линь.Около 16:00 войска РФ нанесли удар двумя ракетами по месту дислокации полиции в одном из районов Харькова. Погиб один полицейский, также были ранены 30 правохранителей, один спасатель и девять гражданских. В результате удара было повреждено административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины, более 10 автомобилей.Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 млн долларов. В пакет вошли боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS, ракеты Stinger, противотанковые комплексы Javelin и т.д. Оружие будет поставляться из складов американской армии.Служба безопасности Украины ликвидировала четыре схемы для уклонистов: среди задержанных - владелец частного вуза, у которого при обысках обнаружили гранатомет. В Киевской, Харьковской, Ровенской, Кировоградской и Львовской областях задержаны организаторы махинаций. Среди фигурантов - чиновники МСЭК и военно-врачебных комиссий, а также руководитель частного вуза и мошенники-рецидивисты. За суммы от 5000 до 20 000 долларов они помогали военнообязанным уклоняться от призыва на основании поддельных документов.Российские войска за неделю захватили крупнейшую территорию Украины с начала года – более 200 кв. км. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные DeepState. Агентство отмечает, что на этой неделе заняли город Селидово, а "города Покровск и Курахово – их следующие цели. Оба города являются важными логистическими узлами для обороны Украины в Донецкой области".

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