Итоги 01.11: Китай не против и 5G в Украине
Китай отреагировал на военное сотрудничество РФ и КНДР; В Украине запускается пилотный проект 5G. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Украине запускают пилотный проект 5G В Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Его проведут в два этапа. Для начала в трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. 5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G. Китай отреагировал на военное сотрудничество РФ и КНДР Власти Китая не видят угроз в том, что Россия и Северная Корея углубляют сотрудничество, в том числе и в военной сфере. Об этом сказал спикер МИД КНР Линь Цзянь. "Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", – заявил Линь. РФ ударила ракетами по Харькову: есть погибший Около 16:00 войска РФ нанесли удар двумя ракетами по месту дислокации полиции в одном из районов Харькова. Погиб один полицейский, также были ранены 30 правохранителей, один спасатель и девять гражданских. В результате удара было повреждено административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины, более 10 автомобилей. Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 млн долларов. В пакет вошли боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS, ракеты Stinger, противотанковые комплексы Javelin и т.д. Оружие будет поставляться из складов американской армии. СБУ "прикрыла" масштабные схемы для уклоняющихся Служба безопасности Украины ликвидировала четыре схемы для уклонистов: среди задержанных - владелец частного вуза, у которого при обысках обнаружили гранатомет. В Киевской, Харьковской, Ровенской, Кировоградской и Львовской областях задержаны организаторы махинаций. Среди фигурантов - чиновники МСЭК и военно-врачебных комиссий, а также руководитель частного вуза и мошенники-рецидивисты. За суммы от 5000 до 20 000 долларов они помогали военнообязанным уклоняться от призыва на основании поддельных документов. СМИ оценили продвижение войск РФ через неделю Российские войска за неделю захватили крупнейшую территорию Украины с начала года – более 200 кв. км. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные DeepState. Агентство отмечает, что на этой неделе заняли город Селидово, а "города Покровск и Курахово – их следующие цели. Оба города являются важными логистическими узлами для обороны Украины в Донецкой области".
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