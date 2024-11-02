В эстонской разведке спрогнозировали эффективность военных КНДР

Северокорейские солдаты обучены воевать в горной местности, а не в степях Донбасса. Вероятно, они понесут еще большие потери, чем россияне.

Привлечение к войне в Украине северокорейских военных не приведет к существенным изменениям, они лишь несут большие потери. Такое мнение в пятницу, 1 ноября, высказал командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает ERR. Он считает, что, скорее всего, северокорейские военные прибыли в РФ в начале октября, где прошли подготовку в Восточном военном округе, длившуюся 2-4 недели. Затем началась их отправка на войну в Украину, поэтому первые подразделения с военными КНДР должны оказаться на фронте в ближайшее время. По словам Кивисельга, северокорейские солдаты обычно учатся воевать в горной местности, поэтому Украина для них – это незнакомый климат и география. "Подготовка, которую они проходят в РФ не слишком высокого уровня. Поэтому можно ожидать, что северокорейские подразделения понесут значительные потери в Украине, вероятно, еще больше, чем россияне", – спрогнозировал Кивисельг. Он также выразил убеждение, что Северная Корея продолжит посылать больше солдат на войну. Также разведка Британии спрогнозировала проблемы для солдат КНДР в России – от языкового барьера до проблем с российской техникой. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Часть – 8 тысяч – уже перебросили в Курскую область.

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