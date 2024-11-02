Зеленский отреагировал на масштабную атаку БПЛА

Россия умеет использовать время, которое ей дает нерешительность миру, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на своем Telegram-канале на атаку дронов по Украине в субботу, 2 ноября.

По его словам, Россия умеет использовать время, которое ей дает нерешительность миру.

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно. Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины", - рассказал он.

Глава государства отметил, что из-за атаки российских дронов, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

"Удары и повреждения были и в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "шахедов". Ударных дронов, которые России дал Иран и ставшие одним из основных орудий российского террора против Украины", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что требуется большее давление на российскую способность производить такое оружие.

"Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - отметил он.

Как мы уже писали, обломки дронов в результате атаки РФ упали в шести районах Киева – вспыхнули пожары, зафиксированы повреждения домов.

В Киеве после взрывов произошел еще один пожар

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