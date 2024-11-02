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Зеленский отреагировал на масштабную атаку БПЛА

Россия умеет использовать время, которое ей дает нерешительность миру, подчеркнул президент Украины.
Зеленский отреагировал на масштабную атаку БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на своем Telegram-канале на атаку дронов по Украине в субботу, 2 ноября.

По его словам, Россия умеет использовать время, которое ей дает нерешительность миру.

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно. Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины", - рассказал он.

Глава государства отметил, что из-за атаки российских дронов, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

"Удары и повреждения были и в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "шахедов". Ударных дронов, которые России дал Иран и ставшие одним из основных орудий российского террора против Украины", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что требуется большее давление на российскую способность производить такое оружие.

"Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - отметил он.

Как мы уже писали, обломки дронов в результате атаки РФ упали в шести районах Киева – вспыхнули пожары, зафиксированы повреждения домов.

В Киеве после взрывов произошел еще один пожар

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