Украина вместе с THALES Belgium будет производить противодроновые ракеты
Ведущий европейский производитель вооружения THALES Belgium вместе с украинской компанией будет производить ракеты для противодействия вражеским дронам. Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин на своем Telegram-канале.
По его словам, Украина ожидает, что в будущем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.
"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", - подчеркнул чиновник.
Глава Минстратегпрома поблагодарил THALES за расширение сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и поддержку обороноспособности нашего государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина станет производить собственное оружие на подземных заводах. Одна из главных причин такого решения – задержка поставок военной помощи.
Кроме того, Украина впервые применила новую ракету-дрон Паляница. Зеленский заявил, что это оружие украинского производства и "метод возмездия агрессору".
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