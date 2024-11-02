Украина вместе с THALES Belgium будет производить противодроновые ракеты

Глава Минстратегпрома Герман Сметанин подчеркнул, что это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры.

Ведущий европейский производитель вооружения THALES Belgium вместе с украинской компанией будет производить ракеты для противодействия вражеским дронам. Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин на своем Telegram-канале.

По его словам, Украина ожидает, что в будущем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", - подчеркнул чиновник.

Глава Минстратегпрома поблагодарил THALES за расширение сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и поддержку обороноспособности нашего государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина станет производить собственное оружие на подземных заводах. Одна из главных причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

Кроме того, Украина впервые применила новую ракету-дрон Паляница. Зеленский заявил, что это оружие украинского производства и "метод возмездия агрессору".

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