Таможня сообщила об очередях на одном пограничном КПП

Таможенники отмечают, что проблемы с программным обеспечением привели в очередь около 350 грузовиков.

Очередь из сотен авто возникла на одном из КПП на границе со Словакией из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщает Закарпатская таможня на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 11:00 2 ноября работа программного обеспечения таможенной службы Словацкой Республики в пункте пропуска Вышне Немецкое восстановлена ​​лишь частично", - рассказали таможенники.

По данным таможенников, смежная сторона принимает с таможенной территории Украины грузовые транспортные средства только с экспортными товарами, импортные оформляются в ограниченном количестве.

"Это создало за последние сутки на словацкой стороне очередь около 350 грузовиков. Просим перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении госслужбы.

Словацко-украинская граница имеет пять пунктов пропуска - два автодорожных, два железнодорожных и один пешеходный:

Ужгород – Вышне Немецкое;

Убля – Малый Березный;

Матевце – Ужгород (железнодорожный);

Чоп – Чиерна-над-Тиссоу (железнодорожный);

Малые Селменцы – Вельке Слеменце (пешеходный, для велосипедистов).

Как известно, автобусы из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову с 12 февраля начали пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерги.

Для легковых автомобилей ввели электронную очередь на границе

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