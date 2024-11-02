Таможня сообщила об очередях на одном пограничном КПП
Очередь из сотен авто возникла на одном из КПП на границе со Словакией из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщает Закарпатская таможня на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 11:00 2 ноября работа программного обеспечения таможенной службы Словацкой Республики в пункте пропуска Вышне Немецкое восстановлена лишь частично", - рассказали таможенники.
По данным таможенников, смежная сторона принимает с таможенной территории Украины грузовые транспортные средства только с экспортными товарами, импортные оформляются в ограниченном количестве.
"Это создало за последние сутки на словацкой стороне очередь около 350 грузовиков. Просим перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении госслужбы.
Словацко-украинская граница имеет пять пунктов пропуска - два автодорожных, два железнодорожных и один пешеходный:
- Ужгород – Вышне Немецкое;
- Убля – Малый Березный;
- Матевце – Ужгород (железнодорожный);
- Чоп – Чиерна-над-Тиссоу (железнодорожный);
- Малые Селменцы – Вельке Слеменце (пешеходный, для велосипедистов).
Как известно, автобусы из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову с 12 февраля начали пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерги.
Для легковых автомобилей ввели электронную очередь на границе
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