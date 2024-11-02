Россияне начали поднимать со дна Новочеркасск - соцсети
Россияне начали поднимать со дна Черного моря корабль Новочеркасск, который Силы обороны Украины утопили в декабре прошлого года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер.
Большой десантный российский корабль начали поднимать со дна в Феодосийском порту.
Корабль извлекают по частям, отмечают местные жители. В частности, оккупанты уже достали со дна обломок кормы.
Напомним, тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ Новочеркасск в Феодосийском районе. В воздушных силах заявили, что на борту корабля были боеприпасы, также он мог перевозить "шахеды".
Кроме того, министерство обороны России подтвердило, что ВСУ ракетами, выпущенными из самолетов Су-24, поразили крупный десантный корабль Новочеркасска.
Опубликовано фото остатков БДК Новочеркасск
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