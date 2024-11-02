Сибига обратился к Западу из-за атак "шахедов"

Украина должна получить разрешение на удары по пунктам базирования "шахедов" и на складах в России, отметил министр.

Страна-агрессор Россия усиливает свой террор против Украины. Мероприятие должно снять все ограничения по защите нашей страны. Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х в субботу, 2 ноября.

По его словам, в сентябре Россия применила против Украины 1331 дрон типа "шахед", что равнялось около 44 БПЛА в день. А уже в октябре враг использовал для атак 1908 года "шахедов". То есть в среднем, за прошлый месяц россияне запускали по 62 дрона в день.

Сегодня Россия запустила по Киеву и другим городам 71 беспилотник. В этой связи Сибига обратился к Западу с двумя просьбами.

"Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения в защиту жизни от террора", – написал Сибига.

Напомним, 2 ноября силы ПВО сбили 39 дронов, еще 21 – был локационно потерян, а 5 – полетели обратно в Россию. Из-за падения обломков были повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

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