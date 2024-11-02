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На войне в Украине погиб доброволец с Тайваня

Ву Чжунда уволился из армейского спецназа на Тайване и присоединился к украинской регулярной армии.
На войне в Украине погиб доброволец с Тайваня

 

В Украине на фронте погиб воин-добровольец Ву Чжунда из Тайваня. Об этом сообщило издание China Times в субботу, 2 ноября.   Указано, что боец ​​уволился из армейского спецназа на Тайване и присоединился к украинской регулярной армии. Ву Чжунд был убит вчера во время сильного русского обстрела.   Он стал уже вторым гражданином Тайваня, погибшим в Украине. Первым гражданином Тайваня, погибшим на поле боя в Украине, был 25-летний юноша Цзэн Шенгуан из Хуаляня. В ноябре 2022 года он скончался от кровопотери после полученных ранений в бою в Луганской области.   Ранее на этой неделе стало известно, что на войне в Украине погиб доброволец из Швеции. Имя погибшего не называли. Его лишь описывают как опытного солдата, участвовавшего в боевых действиях в течение длительного времени.   Также на этой неделе стало известно, что в Украине погиб еще один доброволец из Грузии – Мамука Кекелия.     Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp    
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