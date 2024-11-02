Террор "шахедов": Зеленский назвал важную причину

В задействованных в октябре россиянами "шахедах" было более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию, отметил президент.

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Российским агрессорам удается организовывать террор Украины ударными дронами типа "шахед", потому что они используют компоненты от компаний из Китая, стран Европы и США. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 2 ноября. "За октябрь месяц более 2 тысяч "шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры и много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", – заявил он. По словам главы государства, все это поставляется в Россию из-за рубежа: "к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки много микровзносов в постоянный российский террор". "Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать гораздо больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с "шахедами" – с российскими ракетами Они все содержат компоненты из других стран», – отметил Зеленский. Президент призвал к ужесточению санкций против России. "Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций – это преступление против людей и мира. Именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть", – резюмировал украинский лидер. Напомним, ночью 2 ноября Россия запустила 71 ударный дрон. Силы ПВО сбили 39 беспилотников, еще 21 – был локационно потерян, а 5 – улетели обратно в РФ. Из-за падения обломков были повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях. При этом буквально через четыре часа после отбоя по угрозе БПЛА Россия запустила новую волну "шахедов". Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp