Итоги 11 марта: Пикет дома Авакова и откровения Путина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 11 марта:

Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно

В Китае собрание народных представителей одобрило отмену ограничений сроков пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин имеет возможность занимать эту должность пожизненно.

“За“ соответствующие изменения в конституции проголосовали 2 958 членов парламента. Лишь два голоса были отданы против, а трое воздержались от голосования.

Россия выбрала представителя на Евровидение-2018

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Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию в этом году на конкурсе Евровидение, сообщили в эфире Первого канала в воскресенье, 11 марта.

“Задумка – фантастическая, это что-то неземное, волшебное. Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей“, – рассказала певица о готовящемся номере I Won’t Break.

Путин о Крыме и о Курске

В Сети появился очередной фильм о Путине с “оригинальным“ названием Путин, в котором президент России, помимо прочего, прокомментировал возможность возвращения Крыма, а также обстоятельства, при которых затонула подлодка Курск.

Также в этом фильме Путин в качестве примера политики Запада в отношении России после распада СССР привел цитату из фильма Джентльмены удачи: “Ваше место у параши“.

В Киеве устроили автопробег к дому Авакова

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Активисты устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Протестующие требовали отставки министра.

Участники акции выступают против “произвола“ представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Радой. Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и скандировали “Аваков, выходи!“. Никто не вышел.

Американский беспилотник провел разведку на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ. Дрон находился на высоте 16,1 тысячи метров, полет проходил на скорости около 700 км/ч.

Польша, Латвия и Литва выступили против Северного потока-2

Главы парламентов Польши, Латвии и Литвы подписали открытое письмо к парламентам европейских государств относительно строительства газопровода Северный поток-2.

“Газопровод Северный поток-2 направлен на создание энергетической зависимости государств Европейского Союза от России“, – говорится в документе.

Страны-подписанты документа призвали государства Европы гарантировать, что газопровод будут эксплуатировать в соответствии с правилами Евросоюза.

Кровавое ДТП возле Павлограда

В Днепропетровской области недалеко от Павлограда в воскресенье, 11 марта, грузовик столкнулся с легковым авто и загорелся. Погибли трое взрослых и маленький ребенок.

В России предотвратили теракт

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении 11 марта теракта в Саратовской области.

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“При попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью“, – говорится в сообщении.

ЕБРР выделил Украине деньги на солнечные электростанции

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллионов евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

“Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также новые рабочие места для 350 людей, которые будут заняты на строительстве, и еще 15, занятых на обслуживании станции“, – сообщил президент Петр Порошенко.