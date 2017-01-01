"Аваков сам звонит, у Коломойского нет моего номера": ТОП-цитаты из интервью с Рябошапкой

В Владимиром Зеленским генпрокурор тоже общается довольно часто.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о планах реформы прокуратуры, резонансных расследованиях, делах Майдана, посадках и знакомстве с Игорем Коломойским в интервью РБК-Украина. Мы собрали краткую выжимку цитат из интервью.

Будет ли первым заместителем Константин Кулик

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"Нет. Константин Кулик не просто не будет заместителем генпрокурора. Его кандидатура даже не рассматривалась, и в принципе не могла рассматриваться, учитывая предыдущую биографию и профессиональные достижения.

Является ли Саакашвили изменником

Если бы Михеил Саакашвили был изменником, то, очевидно, было бы открыто производство и к нему применялись бы определенные меры уголовного преследования. Но на данный момент он свободный человек, против него нет никаких обвинений.

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О Виталии Касько и том, что он учился с Андреем Богданом

Ну я не знал, что он одногруппник, но это никак не влияет на мое решение.

Об отношениях с Богданом

"Мы познакомились, кажется, в 2007 году, когда он стал заместителем министра юстиции и курировал меня, когда я был директором департамента. Тогда сложились рабочие отношения. Потом в октябре 2013 года я ушел из публичной власти, и мы с ним не работали до 2019 года".

О знакомстве с Игорем Коломойским

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Кто же незнаком с Игорем Коломойским? Я его видел раз или дважды. Общались очень коротко, достаточно давно.У него нет моего телефона, как и у меня нет его телефона. Не звонил и не писал, ни разу.

О влиянии Офиса президента на ГПУ

Не боюсь, потому что вы – СМИ и общественность, будете оценивать уже по делам. Если будут решения, которые явно будут свидетельствовать, что какие-то вещи политически ангажированы, несправедливы или нечестны, то вы же первые будете об этом публично говорить.

О сотрудничестве с Арсеном Аваковым

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По большему счету, мне нужен для сотрудничества не столько министр, сколько руководитель Национальной полиции. Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис.

О том, какие дела станут приоритетными

Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху.

Приоритетны - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Дела, связанные с национальной безопасностью и обороной.

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Я для себя ставлю в приоритет также преступления, совершенные “элитой“, в том числе, возвращение в бюджет государства украденных активов.

О делах Майдана

У меня на столе дело по “законам 16 января“ относительно Игоря Калетника. Мы говорили с Горбатюком, встречались уже несколько раз. На самом деле там не все так просто, как может казаться.

Как часто общается с президентом

За эту неделю дважды или трижды. Я до сих пор передаю дела в Офисе, там очень много наработок. Некоторые законопроекты из Офиса все еще у меня лежат на столе.

О будущих посадках

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Точно не боюсь, что превращусь в Максимилиана Робеспьера. Вижу три задания: это реформа, обновление прокуратуры, после этого мы должны вернуться к нормальной и стабильной работе органов прокурорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарной комиссии.

Думаю, что не только я и президент, но и вы ждете жесткой реакции на эти кейсы: убийства общественных активистов, того же Павла Шеремета. Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать. Важно показать, что тот, кто крадет на войне, он тоже будет сидеть в тюрьме. Э

О деле Екатерины Гандзюк

Это одно из приоритетных дел. Мы на него обязательно должны дать ответы, интересующие общество. По возможности – в короткие сроки.

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О готовности прийти и потребовать ареста Петра Порошенко

Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте.

Об очищении прокуратуры и сокращениях в ГПУ

Очищение прокуратуры будет происходить каскадом, сверху вниз, будет создано несколько комиссий. Мы сделаем статистику после того, как проведем переаттестацию и увидим, какие подразделения потеряли больше всего кадров.

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О ратификации Римского статута

Я хотел бы, чтобы это случилось как можно скорее. Нам от этого хуже не будет, должно быть только лучше. Мы уже взяли на себя все обязательства по Римскому статуту, еще с 2015 года.

Напомним, Рябошапка также анонсировал ликвидацию военной прокуратуры.

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