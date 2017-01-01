Итоги 19 сентября: Рынок земли и переговоры по газу

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Рынок земли планируют открыть через год flickr.com

Открытие рынка земли отложили; в Брюсселе прошли переговоры РФ, Еврокомиссии и Украины по газу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Кабмине назвали срок открытия рынка земли

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли решили отложить до 1 октября следующего года.

По словам главы Кабмина, один человек будет иметь право приобрести не более 15% земли на уровне области и 0,5% на уровне страны. Кроме того, первоочередное право на приобретение земельных участков будут иметь те, кто сейчас арендует землю.

Президент выступил против продажи земли иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против разрешения покупки земли иностранным гражданам.

Глава государства подчеркнул, что согласно предложенной правительством модели, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании.

Суд изменил меру пресечения Ефремову

Старобельский райсуд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову. Меру пресечения изменили на личное обязательство.

Также суд решил снять с него электронный браслет и вернуть паспорта.

Зеленский назначил нового губернатора Винницкой и Николаевской областей

Президент Владимир Зеленский назначил новым председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, а губернатором Николаевской области − Александра Стадника.

В Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры

В Брюсселе прошли переговоры России, Еврокомиссии и Украины по газу. Они длились 40 минут.

По итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину.

Рада приняла закон о реформировании государственной службы и ГПУ

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №1066 о реформе государственной службы. Документ предполагает упрощение порядка принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также повышение ответственности госслужащих за результаты их работы.

Также депутаты во втором чтении поддержали законопроект №1032 президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины.

Парламент назначил главу Фонда госимущества

Верховная Рада утвердила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества. Решение поддержали 238 нардепов.

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