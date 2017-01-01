Итоги 6 декабря: Решения "Венецианки" и новые жертвы одесского пожара

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Пожар в Одессе: Под завалами найдены тела еще двух жертв

В сгоревшем здании одесского колледжа экономики под завалами обнаружены тела двух жертв – неустановленных пока мужчины и женщины. В то же время полиция нашла живой и невредимой одну из студенток, которая считалась пропавшей без вести: в день пожара ее не было в колледже.

По состоянию на вечер пятницы погибшими в одесском пожаре считались 4 человека, 11 – пропавшими без вести.

Венецианская комиссия приняла ряд решений по РФ и Украине

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В пятницу Европейская комиссия “За демократию через право“, более известная как Венецианская комиссия постановила, что ПАСЕ не должна отказывать в признании полномочий депутатов из России из-за аннексии Крыма. При этом допускается непризнание делегатов, избранных в Думу от Крыма.

Венецианская комиссия также раскритиковала украинский языковой закон, ставший предметом споров с Венгрией. Комиссия увидела в нем нарушение баланса между защитой государственного языка и языковыми правами меньшинств.

Наконец, “Венецианка“ высказалась по поводу судебной реформы Зеленского. В комиссии считают, что реформа угрожает стабильности и независимости судебной системы.

Зеленский поздравил солдат на передовой с днем ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский в День военных сил Украины прибыл в зону ООС на Донбасс.

“Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу“ - заявил президент.

Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу

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Представители Нафтогаза, оператора газотранспортной системы Украины и российского Газпрома провели в столице Австрии Вене переговоры по газу.

“Мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)“, – написал глава Нафтогаза в Facebook по итогам встречи.

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