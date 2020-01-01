Итоги 21 мая: Реинтеграция Донбасса и пять этапов смягчения карантина

Реинтеграция неподконтрольных районов Донбасса станет затяжным процессом; Минздрав разъяснил, что и на каком этапе будет разрешено. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кабмин просчитал сценарии возвращения Донбасса

Вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что возвращение неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей под управление официального Киева может начаться в 2020 году. В то же время, он уточнил, что данный прогноз может оказаться не точным, очень многое зависит от Российской Федерации, позиции Украины, а также экономических, политических и геополитических факторов.

Опубликованы пять этапов смягчения карантина

Правительство продлило в Украине карантин до 22 июня. Однако, за это время будут введены пять этапов ослабления карантина. Среди прочего: с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; с 25 мая откроют детсады; с 1 июня - начнут работу фитнес-центры; с 10 июня - разрешат работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам; с 15 июня - возобновят авиаперевозки.

Дело Шеремета

Фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. По словам адвоката, Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь - якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок.

В то же время, журналисты программы Слідство Інфо заявили, что Нацполиция в ближайшие дни завершит предварительное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета, потому что пришел “приказ сверху“.

Резкого роста уровня бедности в 2020 году не будет

Уровень бедности в 2020 году вырастет на 6,5%, до 45% от всего экономически активного населения. По мнению экспертов Минсоцполитики, это связано с пандемией COVID-19.

Число заражений растет

В Украине вторые сутки подряд продолжается заметный рост заражения коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа инфицировались еще 476 украинцев. Общее число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии достигло 19 706. При этом 6 227 пациентов уже выздоровели (+272 за сутки) и 579 умерли (+15 за сутки).

МОН рассказал о новых правилах работы детсадов

В Минобразования разработали ряд правил, которые должны будут соблюдать сотрудники детсадов после их открытия 25 мая. Так, детям и сотрудникам будут измерять температуру, и если она будет выше 37,2 градусов, то их не пустят. Уточняется, что детям будут мерять температуру каждый четыре часа.

МОЗ утвердил алгоритм тестирования на антитела

ИФА-тесты будут проводить пациентам с клиническими признаками коронавируса в случае, если тестирование методом ПЦР дало отрицательный результат или же невозможно провести ПЦР-тестирование в течение суток. При этом основным методом тестирования таких пациентов остается ПЦР. ИФА-тестирование будут делать пациентам с пневмонией и контактным лицам.

В ЕС появились новые правила для авиапассажиров

В частности, авиаперсоналу необходимо использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук. Также от авиаперевозчиков требуют обеспечить соблюдение социальной дистанции между пассажирами.

Укрзализныця готовится к запуску поездов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с первого июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки. В процессе подготовки к возобновлению движения, на вокзалах станции Киев-Пассажирский усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица.

В Испании приостанавливают выход из карантина

В провинции Валенсия приостановлен переход ко второй фазе смягчения карантинных ограничений. Такое решение местные власти приняли после небольшого всплеска заболеваемости коронавирусом, наступившего в период первой фазы снятия ограничений.

Так, как скорость распространения новых случаев инфицирования в регионе выросла с 0,66 до 0,85 на 10 тыс. человек.

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