Тарас Козак покупал телеканалы из Беларуси

В конце 2019 года нардеп заплатил из соседнего государства 62 млн грн за девять компаний группы 112 Украина.

Тарас Козак стал собственником попавших под санкции телеканалов в 2019 году 24tv.ua

Нардеп Тарас Козак покупал попавшие под санкции украинские телерадиокомпании в Беларуси. Это следует из его деклараций за последние годы, которые размещены на сайте НАПК.

Так, 11 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы 112 Украина: 57,65 млн грн – за включенные 2 февраля 2021 года в санкционный список и еще 4,66 млн грн – за три другие компании.

В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн – за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после – 1,19 млн грн комиссии банкам.

О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее – в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на $2,63 млн.

Плату 41,06 млн грн еще за одну из попавших под санкции компаний – ООО Новости 24 часа (NewsOne) – Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG. В том же году он потратил в Беларуси 20,56 млн грн на авиаперевозки.

Основным доходом депутата в 2019 году, согласно его декларации, стали дивиденды от кипрской Turul Investments Limited – 237,45 млн грн, тогда как остальные доходы были меньше 1 млн грн и состояли из выплат от Верховной Рады.

Годом ранее эта кипрская компания перечислила Козаку 128,19 млн грн при других его доходах до 0,8 млн грн, в 2017 году – соответственно 36,3 млн грн и до 0,5 млн грн, тогда как в 2016 году такие дивиденды отсутствовали.

В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБанке EUR1,428 млн и GBP3 и Абсолютбанке – EUR6,576 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее – EUR3 тыс. и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,45 млн грн и $150 тыс.

Годом ранее у депутата в белорусском МТБанке было EUR2,16 млн и существенно меньше в украинских Укрбудинвестбанке и банке Клиринговый дом, а наличными – 3,9 млн грн, EUR250 тыс. и $354 тыс.

В декларации за 2017 год белорусские банки отсутствовали.

Медиахолдинг Новости 14 июня 2019 года сообщил о том, что Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации, владельцами которого до этого был бизнесмен Петр Дыминский. В то же время информация об этой сделке в реестре НАПК отсутствует.

На момент избрания в Раду Козак был главой правления ЧП Прайвет Канселер, депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО Экспонент в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что каналы Козака занимались информационным терроризмом.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

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