Иран передумал отдавать черные ящики сбитого самолета

Власти исламской республики считают, что бортовые самописцы должны остаться в Иране.

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Черные ящики со сбитого украинского самолета должны остаться в Иране. Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, пишет “Европейская правда“ со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование, - сказал он.

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По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, “чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи“.

Он также рассказал, что иранская делегация отправилась в Украину, чтобы “изучить документы самолета“.

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Напомним, Эслами в понедельник, 20 января, посетил Киев во главе иранской делегации и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Перед визитом иранской делегации в Киев глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине черные ящики, но после того, как их на месте обработает следственная группа. По его словам, Украина настаивает на передаче черных ящиков, и это станет “свидетельством готовности Ирана к объективному расследованию“.

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18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

21 января премьер Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики на экспертизу в одну из стран, обладающих необходимыми технологиями для их расшифровки.

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