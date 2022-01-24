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Итоги 23 января: Планы о госперевороте и поставки оружия
В Британии и США сообщили о планах госпереворота в Украине
МИД Великобритании опубликовало сообщение, в котором указывается, что РФ рассматривает возможность установления в Украине пророссийского правительства, главой которого может стать Евгений Мураев из партии НАШИ. Также в британском правительстве отметили, что в случае вторжения или установления "марионеточного" режима будут введены санкции, в том числе против "Северного потока-2".
По данным СМИ, в США тоже осведомлены такими планами Кремля. Объясняется, мол такой шаг позволит РФ снизить расходы на длительную войну.
В Белом доме и Офисе президента обеспокоены планами Москвы
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В Белом доме заявили, что обеспокоены информацией о возможном появлении в Украине лояльного РФ правительства. В свою очередь в Офисе президента Украины сказали, что для российского режима кандидатура Мураева "слишком смешная". Но к информации нужно отнестись серьезно.
Украина получила от США новую партию оружия
В Киев приземлился самолет с 80 тоннами оружия, в том числе с ручными одноразовыми гранатометами M141 BDM.
В Германии заявили об очень нескором расширении НАТО
Немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, мол НАТО не может гарантировать, что не будет принимать новые страны, в том числе из Восточной Европы. Но пока членство этих государств на повестке дня вообще не значится. А премьер Баварии Маркус Зедер и вовсе заявил, что он против жестких антироссийских санкций и против принятия Украины в НАТО.
Папа Римский призвал христиан молиться о мире в Украине
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Папа Римский Франциск в воскресном приветствии заявил, что следит за напряженностью вокруг страны с обеспокоенностью. Он считает диалог и переговоры путем к решению конфликта, а также призывает "вознести молитвы к Всевышнему".
В ВОЗ предупредили о появлении новых штаммов COVID-19
Новая волна заболевания штаммом "Омикрон" не будет последней. Будут и другие штаммы. Проблема заключается в том, что около 3 млрд человек до сих пор не получили даже первой прививки против коронавируса.
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