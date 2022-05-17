Из тюрем на фронт отправили 363 человека - Минюст

Людей с военным опытом, изъявивших желание защищать страну, официально помиловали

В Украине власти помиловали и отпустили на фронт 363 человека, отбывавших наказание в тюрьмах и изъявивших желание защищать страну. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в эфире телемарафона.

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"Освобождению предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества и там, где действительно была возможность задействовать их в обороне нашего государства", — рассказал он.

По словам министра, после войны этих людей не будут возвращать в тюрьмы, поскольку под помилование попадали те, кому и так оставалось сидеть уже недолго.

"Это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", — заявил Малюська.

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Глава Минюста также рассказал о нескольких курьезных случаях в связи с помилованиями. По его словам, несколько человек, написавших заявления на помилование чтобы уйти на фронт, резко передумали, как только увидели приехавший за ними бусик терробороны.

"Это были единичные случаи. Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство", — подчеркнул он.

Напомним, в МВД считают, что позиционная война может затянуться на 3 года. Активная война может продолжаться до сентября, а потом перейдет в позиционную, которая затянется на годы, считает Андрусив.

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