Выборы в Раду: как проголосовать не дома или на море

Если в день выборов, 21 июля, вас не будет в родном городе или деревне, то, при желании, вы все равно сможете проголосовать, даже находясь в отпуске.

Если в день выборов вас дома не будет, вы можете достаточно быстро сменить место голосования depositphotos.com

Если в разгар лета в день выборов, 21 июля, вас не будет в родном городе или деревне, то, при желании, вы все равно сможете проголосовать, даже находясь в отпуске.

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Так же, как и на недавних президентских выборах, на досрочных выборах в Верховную Раду в июле граждане Украины имеют право временно изменить место голосования.

Специфика парламентских выборов заключается в том, что люди голосуют и за общенациональный партийный список, и за конкретного кандидата по округу.

Но если вы изменили место голосования на другой мажоритарный округ, вам дадут только один бюллетень с партийными списками. Голосовать за мажоритарщика в “чужом“ округе закон не позволяет.

Однако, как пояснили ВВС News Украина в государственном реестре избирателей, если вы измените место голосования в пределах “родного“ округа, вам все-таки выдадут два бюллетеня.

На прошлых президентских выборах 325 тысяч украинцев воспользовались правом изменить место голосования. Эксперты предполагают, что сезон отпусков повлияет на количество желающих проголосовать.

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Если в день выборов вас дома не будет, вы можете достаточно быстро сменить место голосования.

Вопрос смены места голосования касается, в частности многотысячной армии студентов, преимущественно голосующих по месту регистрации в общежитиях. 21 июля они вряд ли специально поедут в города, где учатся.

Такую же процедуру должны пройти и временные переселенцы с Донбасса или Крыма, которые будут голосовать только за партийные списки.

Для изменения места голосования нужно до 15 июля включительно прийти в ближайший отдел ведения реестра избирателей.

Опыт показал, что чем ближе день выборов, тем длиннее очереди в отделениях ведения реестра избирателей.

Такие есть в каждом районе и городе Украины, а также в городских районах. Преимущественно это государственные местные администрации и исполкомы горсоветов.

Есть несколько вариантов похода к чиновникам. Первый - обратиться в орган ведения реестра по месту регистрации. Это удобно в случае, если вы живете там постоянно, но в день выборов будете не дома.

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Другой вариант подойдет тем, кто постоянно живет не по месту регистрации. Тогда стоит пойти в ближайший орган ведения реестра избирателей, чтобы проголосовать именно в этом регионе.

Если вы приедете на отдых на морское побережье Азовского или Черного морей, или в Карпаты до 15 июля, можете изменить место для голосования еще дома, или же обратиться в реестр уже на отдыхе - в ближайшем райцентре.

Если вы поедете в отпуск после 15 июля, то об изменении места голосования нужно позаботиться еще до отъезда.

В отделе ведения реестра вы должны заполнить заявление, где указать участок или адрес, по которому хотите проголосовать.

Бланк можно скачать на сайте реестра и заполнить заранее, или получить на месте.

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Для изменения места голосования нужно взять паспорт гражданина Украины - в виде книги или карточки. Обязательно нужно иметь копию первых двух страниц паспорта (первого разворота) и страницы с отметкой о месте регистрации. Ведь во многих отделениях нет копировального аппарата, а эти копии там требуют.

Также подойдет временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение военнослужащего или военный билет.

Временное изменение места голосования нужно обосновать и подтвердить, предоставив документы о пребывании там, где хочешь голосовать.

Исключение составляют временные переселенцы, которым не нужно показывать никаких документов, кроме паспорта.

На сайте есть перечень возможных документов, подтверждающих смену места голосования.

Прежде всего - это справка с места работы, трудовая книжка или трудовой договор.

Студенты могут показать справку с места учебы, а арендаторы квартир - договор аренды. Владельцы квартир также могут предоставить документы на недвижимость.

Подойдут также документы о командировке, путевка в санаторий, выписка из лечебного учреждения и даже билеты на самолет или поезд, свидетельствующие о переезде в определенное место в день выборов.

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В специальном разъяснении Министерства юстиции добавляют, что обоснованием для изменения места голосования может также быть уход за человеком, который не может передвигаться самостоятельно. Правда, там не уточняют, какие именно документы могут это подтвердить.

Отдельное основание для изменения места голосования - пребывание в браке или родстве, обусловливающее совместное проживание. Для этого необходимо предоставить свидетельство о браке, о рождении или брачный договор.

Обоснованием проживания также может быть справка из ЖЭКа, ОСМД или просто согласие собственника жилья. При этом, в самом реестре избирателей отмечают, что указанный у них на сайте перечень документов не является исчерпывающим.

После подачи документов для смены избирательного адреса вам должны выдать специальную справку для голосования.

Но проголосовать можно и без нее - вас все равно включат в список избирателей и найдут в нем по паспортным данным.

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На минувших выборах физические лица-предприниматели, живущие в Киеве, но с регистрацией в других городах, имели проблемы с изменением места голосования.

Военнослужащие, как и ранее, будут голосовать в своих частях или по месту жительства. Или могут изменить место голосования по общей процедуре, если в день выборов будут, к примеру, в зоне проведения ООС.

Украинцы, постоянно проживающие за границей или планирующие в день выборов уехать из страны, также могут проголосовать.

Избирательные участки будут работать в помещениях украинских посольств и консульств.

С перечнем и адресами избирательных участков за рубежом можно ознакомиться на МИД Украины.

В списки избирателей на зарубежных участках автоматически попадают граждане Украины, оформившие консульский учет.

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Если на учете вы не стоите, но постоянно там проживаете и проголосовать хотите, можете прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление об изменении места голосования.

Такая же процедура предусмотрена, если вы живете за рубежом в одной стране, а в день выборов будете находиться в другой.

Если же человек постоянно живет в Украине, но в день выборов будет за границей, он может пойти в отдел ведения реестра избирателей по месту регистрации и изменить место голосования, указав в какой стране и на каком участке планируете голосовать

Стоящие на консульском учете за границей граждане Украины, которые в день выборов вернутся домой, также могут изменить место голосования по стандартной процедуре: либо подать заявление в дипломатическое учреждение, либо в отдел ведения реестра там, где планируют голосовать в Украине.

В специальном реестра избирателей каждый может найти свой избирательный участок и уточнить, включен ли он в список избирателей.

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В разделе “Поиск участка“ можно указать точный адрес проживания и получить полные данные об избирательном участке, на котором вы будете голосовать, а также точный адрес вашего отдела ведения реестра избирателей.

На этой же в разделе “Проверка включения“ можно быстро посмотреть, есть ли ваше имя в списке избирателей. Для этого нужно будет указать свое имя и место жительства.

Ранее в Украине стартовала избирательная кампания в Раду. Предвыборная кампания парламентских выборов, назначенных на 21 июля, началась 24 мая в Украине.